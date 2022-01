Limogeage de la gérante de Cactus

Héla Gharbia, gérante de Cactus Productions, a été limogée hier mercredi 19 janvier 2022 en fin de journée, apprend-on par une source syndicale.

La société passe par une très mauvaise période avec une série d’impayés sans précédent, comme l’a indiqué Business News il y a deux jours. Le personnel a été payé avec un retard de plus de deux semaines et seulement la moitié de son salaire. La CNSS n’a pas été payée depuis deux trimestres et il y a des impayés au fisc et un nombre de fournisseurs.

Une partie du matériel de l’entreprise a été confisquée par les créanciers et vendue aux enchères.

La société a été confisquée par l’Etat en 2011 et est restée sous administration judiciaire depuis. Aucune solution n’a été trouvée et l’Etat a refusé tous les plans de sauvetage proposés par le fondateur de l’entreprise, Sami Fehri.

R.B.H