Noureddine Taboubi rencontre Malek Zahi

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a affirmé, lundi 3 janvier 2022, que la Centrale syndicale œuvrerait à être un élément d’appui pour le gouvernement afin de pallier tous les obstacles actuels.

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Affaires sociales dans un communiqué sur la rencontre entre le chef de l’organisation syndicale et le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi.

Les Affaires sociales ont précisé que, lors de cette réunion, les deux parties avaient discuté de la situation socio-économique du pays notant que Noureddine Taboubi a, à l’occasion, réitéré son soutien absolu au 25-Juillet et les décisions prises par le président de la République, Kaïs Saïed.

Le secrétaire général de l’UGTT a souligné, dans ce même contexte, la nécessité d’instaurer une étroite collaboration entre l’organisation syndicale et le gouvernement, en cette période historique.

M. Taboubi et M. Zahi sont, également, revenus, selon les Affaires sociales, sur l’accord sur les augmentations salariales à l’adresse du secteur privé, signé, samedi dernier, entre l’UGTT et l’Union tunisienne du commerce de l’industrie et de l’artisanat (Utica).

N.J.