Saïda Akremi : Je ne sais pas si Noureddine Bhiri est encore en vie





L’avocate et épouse de Noureddine Bhiri, Saïda Akremi a indiqué, ce dimanche 2 janvier 2022, qu’elle n’a pas réussi à voir son époux à l’hôpital Habib Bougatfa, soulignant qu’elle ne sait pas s’il est mort ou encore vivant.





“J’ai fait un infarctus, mais j’ai signé les documents nécessaires pour sortir et j’assume les conséquences de mon état de santé. Je suis allée voir mon époux à l’hôpital et j’ai trouvé plus d’une centaine d'agents sécuritaires sur les lieux. Ils ont refusé à tout le monde de lui rendre visite, même au bâtonnier des avocats. Pour ma part, on m’a demandé de signer pour le visiter, mais signer quoi ? Personne ne m’a dit quoi ! Je ne signe aucun document ! De plus qu’est-ce que ça peut être à part son certificat de décès ? Je ne signerai rien et je ne l'ai pas vu. Je fais porter la responsabilité de tout ce qui arrive à Noureddine Bhiri au président de la République, et ses apprentis Taoufik Charfeddine et Najla Bouden”, indique -t-elle.









Rappelons que Noureddine Bhiri, assigné à résidence par le ministère de l'Intérieur, a été transporté à l'hôpital Habib Bougatfa à Bizerte après la dégradation de son état de santé.

Noureddine Bhiri a, rappelons-le, été arrêté dans la matinée de vendredi 31 décembre 2021 et conduit dans un lieu encore inconnu où il a été assigné à résidence.

S.H