Rached Ghannouchi adresse une lettre à Kaïs Saïed

Rached Ghannouchi a adressé, ce dimanche 2 janvier 2022, une lettre au président de la République Kaïs Saïed en sa qualité de président du Parlement, l’exhortant à accélérer la libération du dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri.





“A la suite de l’enlèvement de Noureddine Bhiri et en l'absence de toute information à propos de son lieu de séquestration depuis le vendredi 31 décembre 2021, outre les informations récurrentes à propos de la dégradation de son état de santé. Il est de votre responsabilité de révéler ce qui lui arrive et de rassurer sa famille et l’opinion publique, tout en permettant à une équipe médicale et des droits de l’homme de lui rendre visite. Nous vous invitons à accélérer sa libération. Nous ne manquons pas de rappeler notre précédent communiqué à ce sujet, rejetant les procédures illégales contre lui”, a écrit Rached Ghannouchi.





S.H