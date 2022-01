Ghazi Chaouachi : La consultation électronique est une arnaque !

Le dirigeant Attayar, Ghazi Chaouachi a publié un statut, ce dimanche 2 janvier 2022, pour commenter la consultation électronique, décidée par le président de la République Kaïs Saïed, estimant qu’il s’agit d’une nouvelle arnaque.





"Le peuple tunisien est victime d’une nouvelle arnaque intitulée “Consultation électronique”, à travers laquelle le président du pouvoir actuel tente d’apporter une légitimité à son projet confus et non démocratique à travers l’utilisation des ressources humaines et financières de l’Etat, en dehors de tout cadre constitutionnel et légal. Mais, l'effet de l’enivrement s’est estompé, et toutes les classes conscientes du peuple se sont rendues compte du danger de ce projet utopique qui menace la sécurité et la stabilité de ce pays ainsi que ses acquis et son expérience démocratique”, indique Ghazi Chaouachi.









Il convient de rappeler que le 13 décembre, le président de la République a décidé de maintenir le gel des prérogatives du Parlement jusqu’à l’organisation d’élections anticipées en décembre 2022. Mais avant ce suffrage, une consultation populaire devrait être organisée entre janvier et mars 2022. A l’issue de cette consultation, une commission sera constituée pour rassembler l’ensemble des résultats pour, ensuite, les transformer en un projet de constitution qui sera soumis à un référendum le 25 juillet 2022.

Or, la plateforme de la consultation populaire ordonnée par le président de la République, Kaïs Saïed, n'estpas accessible pour le grand public à la date prévue, elle ne sera ouverte au public que dans deux semaines soit le 15 janvier 2022, contrairement aux instrcutions du chef de l'Etat.

S.H