Le ministre de l’Intérieur refuse de recevoir le comité de défense de Noureddine Bhiri

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a refusé de recevoir une délégation de représentants du comité de défense du député nahdhaoui et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, a annoncé samedi 1er janvier 2022, le dirigeant nahdhaoui, Habib Khedher sur sa page Facebook.

Noureddine Bhiri a, rappelons-le, été arrêté dans la matinée de vendredi 31 décembre 2021 et conduit dans un lieu encore inconnu où il a été assigné à résidence.

Selon la même source, Saïda Akremi, épouse de Noureddine Bhiri, et le président de la section de Tunis de l’Ordre national des avocats, avaient sollicité une rencontre dans le but d’obtenir des réponses sur le lieu où a été conduit Noureddine Bhiri et son état de santé.

Face à ce rejet, le comité de défense de l’ancien ministre de la Justice a réitéré ses appels aux avocats pour rejoindre le sit-in qui se tient depuis, hier, à la Maison de l’Avocat en guise de protestation contre l’arrestation de Noureddine Bhiri qualifiée de « kidnapping ».

