Ben Ticha : L’instruction sur la mort de BCE doit découler de nouveaux éléments dans le dossier

Noureddine Ben Ticha, l’ancien conseiller auprès du président de la République défunt, Béji Caïd Essebsi, est revenu, mercredi 29 décembre 2021, sur le décès de l’ancien chef de l’Etat et l’instruction ouverte par le Parquet au sujet des circonstances de sa mort, le 25 juillet 2019.

La ministre de la Justice, Leila Jaffal, a déposé une demande auprès du Procureur général pour ouvrir une information judiciaire sur le décès de Béji Caïd Essebsi, conformément aux dispositions de l’article 23 du Code des procédures pénales. Le Procureur général a, lui, autorisé le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis à ouvrir une enquête, selon les dispositions de l’article 31 du Code des procédures pénales.

Invité de Khouloud Mabrouk sur les ondes d’IFM, Noureddine Ben Ticha a dit que feu Béji Caïd Essebsi avait signalé à sa fille qu’on lui avait mis « une bombe » dans l’abdomen, alors qu’il était en route vers l’hôpital militaire après le malaise qu’il a eu un mois avant son décès.

Dans la matinée du 27 juin 2019, Béji Caïd Essebsi, a, rappelons-le, été victime d’un grave malaise et a été transporté d’urgence à l’hôpital militaire de Tunis pour recevoir les soins nécessaires.

Noureddine Ben Ticha a indiqué qu’il avait rencontré le président de la République avant la réception d’une délégation américaine un jour plus tôt, le 26 juin, et qu’il lui avait affirmé qu’il se portait bien et que son médecin l’avait rassuré sur son état de santé lors de sa visite en France.

Il a ajouté, dans ce sens, que Béji Caïd Essebsi avait succombé à une fatigue soudaine et avait préféré rentrer chez lui après sa réunion avec la délégation américaine et sa rencontre express avec le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Nabil Baffoune.

Revenant sur l’instruction ouverte pour déceler les circonstances dans lesquelles l’ancien chef de l’Etat est décédé, son ancien conseiller a exprimé sa surprise estimant qu’il devait y avoir de nouveaux éléments dans le dossier et que cette enquête avait été ouverte sur ordre du président de la République en exercice, Kaïs Saïed.

Il a signalé qu’à l’époque il n’avait consulté le dossier médical de feu Béji Caïd Essebsi notant que seule la famille y avait accès.

Il a précisé que dans la matinée du 25 juillet 2019, jour de décès de Béji Caïd Essebsi, celui-ci était parfaitement conscient jusqu’à son arrivée à l’hôpital militaire expliquant qu’il avait eu une conversation avec son petit-fils qui l’accompagnait.

