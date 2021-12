Donald Blome : Les USA accueillent favorablement les échéances annoncées par Kaïs Saïed

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a reçu, mercredi 29 décembre 2021, l'ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie Donald Blome.

A cette occasion, la cheffe du gouvernement a mis en exergue la profondeur des relations entre les deux pays et la nécessité d'œuvrer pour renforcer davantage le partenariat existant dans divers domaines économiques et sociaux, au service des intérêts communs et des deux peuples amis.

L’ambassadeur a indiqué, pour sa part, que son pays a accueilli favorablement l’annonce du président de la République des échéances de la prochaine période qui s’achèvera avec la tenue d’élections législatives anticipées. Il a souligné, dans ce même cadre, que les Etats-Unis d'Amérique continueront à soutenir les relations bilatérales et accompagner la Tunisie dans cette conjoncture économique et sociale délicate.

Il a également exprimé la volonté de son pays d'aller de l'avant avec la mise en œuvre de projets bilatéraux entre les deux pays.

I.N