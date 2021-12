Ennahdha appelle les Tunisiens à célébrer le 14-Janvier

Le bureau exécutif d’Ennahdha, réuni le 27 décembre 2021, sous la présidence de Rached Ghannouchi, a appelé les Tunisiens à célébrer le 14-Janvier, pour commémorer la Fête de la révolution.

Rappelons que le chef de l’Etat avait décidé de changer la date de cette célébration au 17 décembre de chaque année.

Le mouvement a aussi profité de l’occasion pour exprimer son soutien aux grévistes de la faim ainsi qu’aux personnalités politiques du collectif « Citoyens contre le coup d'Etat ». Il a aussi exprimé son soutien à ce mouvement qui milite pour la fin du coup d’Etat et pour un retour à la légitimité et à la démocratie ainsi que pour la libération des personnes arrêtées dans le cadre de procès d’opinion et mettre fin aux tentatives d’atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, lit-on dans un communiqué.

Dans ce cadre, le parti islamiste a appelé les forces vives du pays qui luttent contre le "coup d’Etat" à unir leurs efforts, leurs choix et à développer un terrain d’entente via un dialogue national global. L’objectif étant de former un front politique qui mène le mouvement politique et populaire, accélère la reprise de la vie démocratique et de la légitimité, et qui défend les droits et libertés bafoués dans le pays depuis le 25 juillet et contribue à la mise en place d'une vision économique et sociale, afin de faire face à la situation délicate du pays, toujours selon ce même document.

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a effectué, mardi 28 décembre 2021, une visite au siège du collectif “Citoyens contre le coup d’Etat”. Neuf membres du collectif sont en grève de la faim depuis le 23 décembre dernier. Ils veulent, entre autres, le retour au "processus démocrtaique", en l'occurrence le Parlement suspendu par le chef de l'Etat.

I.N