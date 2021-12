Sitic Africa Abidjan 2022 : La 6ème édition se tiendra du 22 au 24 février 2022

La 6ème édition du Salon international des technologies de l’Information et de la communication dédié à l’Afrique, Sitic Africa Abidjan 2022, se tiendra du 22 au 24 février 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Il ambitionne d’accueillir sur trois jours plus de 6.000 visiteurs professionnels publics et privés ivoiriens, tunisiens, français, africains et internationaux et compte réunir plus de 500 décideurs et les représentants de 500 entreprises africaines.

D’importantes délégations d’hommes d’affaires de la Tunisie, de l’Algérie, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Bénin, du Gabon, de la RDC ainsi que de l’Allemagne, de la France et du Canada sont déjà annoncées. En outre, les Associations professionnelles ivoirienne et tunisienne des banques mobiliseront le secteur bancaire et financier africain et occidental à cet important événement international du numérique.

A cette occasion, le directeur général de la Biat et président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), Mohamed Agrebi, a indiqué que depuis qu’il a pris la présidence de l’association fin 2020, il a mis en place, avec la direction et en coordination avec les directeurs généraux des banques et des institutions financières libyennes, un plan stratégique pour la signature d’un partenariat entre les deux associations professionnelles des banques et des établissements financiers tunisienne et libyenne.

M. Agrebi est revenu aussi sur son expérience professionnelle à la tête de la Biat : « Notre stratégie depuis 2005 a été de renforcer notre partenariat avec la Libye, en réalisant plusieurs partenariats avec l’Etat libyen, les banques libyennes mais aussi avec d’autres pays africains. Nous avons aussi effectué plusieurs accords de partenariat avec plusieurs banques africaines présentes dans seize pays africains, pour accompagner les investisseurs et hommes d’affaires qui sont présents en Afrique, qu’ils soient clients ou pas. L’objectif étant que ces investisseurs se sentent chez eux en Tunisie. Ainsi, nous accordons les garanties aux banques africaines pour permettre aux investisseurs d’œuvrer dans les pays africains sans difficultés, comme s’ils étaient en Tunisie ».

Et de marteler : « Je veux que cette expérience soient généralisée à tous les établissements financiers en Tunisie, et ne concerne pas uniquement une ou deux banques dans le pays. Pour avancer, la Tunisie doit être présente sur les marchés internationaux, notamment en Afrique où il y a des opportunités à saisir ».

Pour sa part, le président de Sitic Africa Abidjan 2022, Ferid Tounsi a tenu « à remercier l’APTBEF de son intérêt pour le marché africain, un marché prometteur pour la Tunisie, ainsi que pour la digitalisation, qui représente l’avenir de la Tunisie dans tous les secteurs et permettra d’améliorer la compétitivité des entreprises tunisiennes agricoles, industrielles et de service, la digitalisation étant synonyme d’innovation ».

M. Tounsi a spécifié qu’il y aura une exposition des capacités africaines dans le secteur des Tic. Il a noté, dans ce cadre, que la Tunisie sera un invité d’honneur avec un pavillon d’exposition qui mettra en lumière des compétences issues du public et du privé. L’objectif étant de construire un partenariat effectif entre la Tunisie et les pays africains, ce qui permettra de révéler les capacités tunisiennes dans ce domaine.

En parallèle, un forum international sur les instruments financiers numériques innovants est prévu, avec l’appui l’APTBEF ce qui permettra de présenter les opportunités de coopération entre la Tunisie et les pays africains, de présenter une feuille de route permettant d’intégrer stratégiquement la Tunisie dans le développement africain, en Libye mais aussi en Afrique subsaharienne mais aussi la signature d’un accord (en marge de cet événement , ndlr) entre l’association des banques tunisiennes et son homologue ivoirienne. Cet accord représentera une première étape, pour une coopération plus accrue entre les banques tunisiennes et ivoiriennes, mais elle permettra aussi le développement d’une coopération avec la Confédération des associations de banques subsahariennes, ce qui offrira de grandes opportunités.

Pour Ferid Tounsi, Sitic Africa Abidjan 2022 est un évènement d’envergure qui servira la diplomatie économique de la Tunisie et qui doit être à l’avant-garde et stratégique.

« On a plus de cent entreprises tunisiennes présentes en Côte d’Ivoire et leur accompagnement par des banques tunisiennes leur permettra peut-être d’avoir un plus grand succès avec de plus grandes retombées pour la Tunisie », a-t-il soutenu.

Le potentiel africain en matière de marché et d’intelligence numérique combiné aux ressources financières et aux compétences des pays occidentaux pourrait constituer un axe de développement et de partenariat triangulaire gagnant-gagnant entre la Côte d’Ivoire, la Tunisie et la France. C’est dans cette optique que la 6ème édition du Sitic Africa Abidjan 2022 sera inscrite pour être une ouverture pour les entreprises ivoiriennes, tunisiennes et françaises en partenariat triangulaire aussi bien avec les pays occidentaux qu’avec les pays africains.

Sitic Africa Abidjan 2022 comportera trois volets importants :

1er volet : le noyau dur du salon sera la présentation d'une offre complète des TIC en Afrique avec des pavillons internationaux innovants.

2ème volet : l’organisation de plus de 1.000 rencontres B2B. Un Business Center sera aussi mis en place pour favoriser le maximum de réseautage.

3ème volet : l'organisation de forums et workshops sur des sujets d'actualité relatifs au business TIC en afrique avec cinq forums internationaux de transformation digitale spécialisés : Les instruments financiers numériques innovants, l’e-santé en Afrique, l’Industrie 4.0, la formation 4.0 et l’e-agriculture.

I.N