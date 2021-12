Aicha Ben Ahmed, l’ambassadrice ARVEA

A l’heure où le marketing de l’influence est à son apogée au niveau mondial, il était donc primordial pour ARVEA de suivre la tendance en désignant une égérie qui incarne parfaitement bien les valeurs de la marque, ses rêves et son ardeur.

Aïcha Ben Ahmed s’est avérée être l’élue parfaite !

Une artiste prisée, exigeante, en plein essor et accédant à de plus en plus de notoriété à l’échelle arabe.

Elle est d’une beauté naturelle extrêmement fine, chaleureuse et humble dans ses relations sociales.

Elle dégage beaucoup d’altruisme et de partage et, par-dessus tout, elle a toujours su où se placer pour attirer le respect et la confiance des gens qui l’entourent.

Lors de la cérémonie de signature du contrat de partenariat, Aicha Ben Ahmed a pris la parole pour un bref discours :

« J’ai toujours encouragé les produits sains, respectant la faune et la flore de notre si belle planète et pensé que, si un jour je devais être l’égérie d’une quelconque marque, je devrais trouver celle qui me ressemble, me comble et m’honore.

Avec ARVEA, chose faite !

Outre la haute qualité de ses produits, qui se composent essentiellement d’ingrédients d’origine naturelle, la Success Story du Fondateur, M. Sadok LARIBI, qui a tout bâti sur un simple rêve et beaucoup de confiance, m’a complètement envahie !

Aujourd’hui, je me sens membre de cette grande famille où les relations et les valeurs humaines l’emportent largement sur le profit pécunier.

Je demeure optimiste à l’égard de cette nouvelle collaboration qui revalorisera sans doute ma notoriété professionnelle ainsi que celle d'ARVEA ».

Il reste à noter, dans ce cadre, qu'Aicha Ben Ahmed apparaîtra, les prochains mois, dans plusieurs événements ARVEA et campagnes publicitaires qui dévoileront davantage cette fructueuse collaboration.