Les augmentations attendues en 2022 et leur impact sur le budget

Une série d’augmentations sont prévues par le gouvernement pour la nouvelle année 2022.

D’après un document confidentiel de la présidence du gouvernement consulté par Business News, le gouvernement table sur ces augmentations des prix pour obtenir des recettes additionnelles dans son budget. Le gouvernement ne tient cependant pas compte du changement des habitudes des gens qui pourraient réduire leur consommation quand il y a une augmentation des prix.

Ainsi, d’après ce document, le gouvernement va augmenter les prix du tabac pour obtenir quelque 300 millions de dinars.

Une ou des augmentations des prix du carburant vont générer à l’Etat quelque 1043 millions de dinars.

On prévoit aussi une hausse des tarifs de l’électricité haute et moyenne tension (pour les usines et les entreprises) pour générer quelque 204 millions de dinars et de basse tension (pour les ménages) pour générer quelque 212 millions de dinars.

Idem pour le gaz naturel avec des augmentations des tarifs pour générer quelque 187 millions de dinars.

En parallèle de ces augmentations, le gouvernement table sur le gel des salaires pour les années 2022-2024 afin d’obtenir une économie de quelque 1060 millions de dinars pour la seule année 2022. Il entend enfin geler les recrutements pour avoir une économie de 415 millions de dinars.

