Loi de Finances 2022, Kaïs Saïed, Sondage Emrhod Les 5 infos de la journée

Les 5 infos de la journée du 28 décembre 2021 :

A télécharger - La Loi de finances 2022

La version finale de la Loi de finances au titre de l'exercice 2022 est parue dans le Jort N°119 du 28 décembre 2022. Pour télécharger l'intégralité de la Loi de finances 2022, cliquez ici.

Kaïs Saïed : Certains choix de la loi de Finances ne sont pas convaincants

(...) Après avoir félicité la cheffe du gouvernement et toute son équipe pour les efforts déployés pour l’élaboration de la loi de Finances 2022, le président de la République a noté qu’il avait ratifié la loi de Finances bien qu’il ne soit pas convaincu de certains choix qui ne permettent pas de répondre aux revendications du peuple en matière d’équité fiscale. « J’ai signé sans être convaincu », a-t-il dit. Il ajoute : « J’ai signé malgré les réserves car le devoir nous oblige à doter l’Etat d’une loi de finances. Dieu merci, nous l’avons adoptée avant le début de la nouvelle année administrative ».

Kaïs Saïed reçoit Samir Majoul et rassure les investisseurs

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mardi 28 décembre 2021 au Palais de Carthage, le président de l’Utica Samir Majoul, pour discuter de la situation économique et sociale en général, notamment suite aux difficultés que traverse la Tunisie ces dernières années. A cette occasion, le chef de l'Etat a appelé le président de l'Utica à rassurer les hommes d'affaires quant aux mesures prises, notant qu’elles ont pour objectif de les tenir à l’écart de toute forme de chantage.

Sondage Emrhod : Les Tunisiens de moins en moins satisfaits du rendement de Kaïs Saïed

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié ce mardi 28 décembre 2021, seuls 67% des Tunisiens se disent satisfaits du rendement du président de la République, Kaïs Saïed, contre 82% au mois d'août 2021, soit quelques jours après la proclamation des décisions du 25-Juillet. Au fil des mois, le taux de satisfaction du rendement de Kaïs Saïed est en chute et le président de la République peine à maintenir sa popularité.

Le président de la République s'entretient avec le ministre italien des Affaires étrangères

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, le 28 décembre 2021, le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio. Le président de la République a, à cette occasion, souligné la solidité des relations tuniso-italiennes. Il a, également, exprimé sa volonté de renforcer la coopération entre les deux pays. Le chef de l’Etat a affirmé que les deux pays devaient élaborer une vision commune permettant aux jeunes de migrer légalement et à travers de mécanismes garantissant leurs droits.

