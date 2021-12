Kaïs Saïed : Certains choix de la loi de Finances ne sont pas convaincants

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu ce mardi 28 décembre 2021, la cheffe du gouvernement Najla Bouden, au Palais de Carthage pour discuter de la situation générale dans le pays et de l’action gouvernementale, outre les points qui seront abordés lors du prochain conseil des ministres.

Après avoir félicité la cheffe du gouvernement et toute son équipe pour les efforts déployés pour l’élaboration de la loi de Finances 2022, le président de la République a noté qu’il avait ratifié la loi de Finances bien qu’il ne soit pas convaincu de certains choix qui ne permettent pas de répondre aux revendications du peuple en matière d’équité fiscale. « J’ai signé sans être convaincu », a-t-il dit.

Il ajoute : « J’ai signé malgré les réserves car le devoir nous oblige à doter l’Etat d’une loi de finances. Dieu merci, nous l’avons adoptée avant le début de la nouvelle année administrative ».

Il a expliqué, dans ce sens, que ces choix et ces manquements qui existent dans la LF2021 « résultent du cumul de ce qu’ils ont fait pendant des dizaines d'années ». Et d’ajouter : « il n’était pas possible de répondre aux revendications de notre peuple, surtout en matière d’équité fiscale ou de ceux qui veulent échapper à la justice fiscale et considèrent les deniers de l’Etat comme étant un butin ».

D’autre part, le chef de l’Etat s’est dit surpris des allégations de certains « qui prétendent être victimes de torture et de violence », soulignant que l’histoire a permis de faire tomber les masques des personnes animées par les intérêts et non par les principes. « Ceux qui étaient au palais du Bardo, où le sang a coulé, ont décidé aujourd’hui de tenir un sit-in contre les décisions du 25-Juillet, eux qui avaient à l’époque applaudi [ces décisions] ».

« J’ai vu, hier, les photos de certains députés qui, autrefois, échangeaient des insultes et s’agressaient mutuellement, et qui aujourd’hui sont réunis sous le même toit. Ils n’avaient pas de principes mais font partie du même système qu’ils disaient combattre. L’histoire ne pardonne pas ! ».

Il a ajouté qu’un dialogue sera organisé dans les prochains jours et qu’il ne réunira que ceux qui sont sincères et constants.



La loi de finances 2022 a été dévoilée au public aujourd'hui, mardi 28 décembre 2021. Publiée sans débat public, sans passage par l’assemblée et avec un très grand retard, elle referme un grand nombre d’articles très peu convaincants.

