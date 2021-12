Le collectif « Citoyens contre le coup d’Etat » maintient la grève de la faim

Des membres du collectif « Citoyens contre le coup d’Etat » persévèrent dans leur grève de la faim en dépit de la dégradation de leur état de santé, a indiqué, Jaouher Ben M’barek, mardi 28 décembre 2021, dans une déclaration à la TAP.

Le porte-parole du collectif et père de Jaouher Ben M’barek, Noureddine Hazgui, a été transféré, lundi à l’hôpital après la dégradation de son état de santé. Celui-ci y est encore sous surveillance médicale.

Jaouher Ben M’barek a précisé que d’autres grévistes – Yosri Dali, Fayza Bouhlel et Zouhair Ismail – tenaient à poursuivre leur grève alors qu’ils sont à la peine jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

Neuf membres du collectif sont en grève de la faim depuis le 23 décembre dans le cadre de la lutte pour la préservation de la démocratie, la défense des droits et libertés et la lutte contre la dictature. Ils revendiquent, entre autres, la libération des membres de l’Assemblées des Représentants du Peuple et des individus arrêtés lors du sit-in du 18 décembre 2021, la suspension des poursuites de civils devant les tribunaux militaires, ainsi que la préservation de la liberté des médias.

N.J.