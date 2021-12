PDL : Le 25-Juillet n’avait pas pour objectif d’épurer le climat politique

Le Parti destourien libre (PDL) a publié, mardi 28 décembre 2021, un communiqué déplorant les objectifs du 25-Juillet. Il a estimé que ce processus s’était fixé comme but d’instaurer une autocratie et n’était pas venu épurer le climat politique et encore moins sanctionner les corrompus.

Le PDL a dénoncé, également, l’oppression, par le pouvoir en place, de ses militants sit-inneurs devant le siège de l’antenne tunisienne de l’Union internationale des Oulémas musulmans, ainsi que les tentatives itératives pour restreindre les déplacements des membres du parti et minimiser leur présence sur la scène politique en tant que force ancrée dans le paysage politique local.

Le parti de Abir Moussi a expliqué, dans ce sens, qu’il avait été interdit de placer une enseigne devant son nouveau local, ce qui constitue une entrave à ses activités et une violation de l’article 5 du decrét-loi portant organisation des partis politiques, lequel stipule : « Il est interdit aux autorités publiques d'entraver ou de ralentir l'activité des partis politiques de manière directe ou indirecte ».

Il a, par ailleurs, condamné la politique du pouvoir en place qui, à son sens, continue de couvrir le terrorisme et passe sous silence les financements étrangers suspects émis par des organisations et associations écrans.

Des membres du PDl sont, rappelons-le, en sit-in ouvert devant le siège de l'Union des Oulémans musulmans en Tunisie depuis près de deux semaines. Ils revendiquent la dissolution de l'association "terroriste" responsable de l'embrigadement des jeunes tunisiens et la fermeture de ses locaux conformément à la décision de la Direction générale des associations à la présidence du gouvernement qui a adressé un avertissement officiel à l’UIOM sur la base d’une série d’infractions, concernant, le premier et le deuxième article de la Constitution, les articles 3, 4 et 9 du décret des associations ainsi que des lois relatives au système éducatif.

N.J.