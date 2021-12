Comment convertir un pass vaccinal étranger ?

Le pass vaccinal est désormais obligatoire en Tunisie dans tous les établissements publics et privés depuis le 22 décembre 2021. Pour les personnes vaccinées à l’étranger et voulant se rendre en Tunisie, il n’y a plus d’ambiguïté sur ce point. Convertir son pass vaccinal obtenu à l’étranger est désormais possible.





Pour cela il suffit d’aller sur la plateforme Evax et suivre les différentes étapes.







Un espace conversion pass vaccinal est disponible









Pour la première connexion un enregistrement est nécessaire





Après avoir rempli les données élémentaires, il faut se reconnecter avec les identifiants créés.

L’utilisateur peut effectuer une demande personnelle ou pour ses enfants. Il est également possible de suivre ses demandes effectuées.

Finalement, l’utilisateur est appelé à remplir un formulaire relatif à ses données de vaccination. Il doit joindre son pass vaccinal obtenu en format image ou pdf, puis appuyer sur le bouton télécharger ou obtenir le pass vaccinal converti valable en Tunisie.





S.H