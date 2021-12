Durcissement des restrictions sanitaires en France : Le télétravail rendu obligatoire





Le Premier ministre français, Jean Castex a annoncé, lundi 27 décembre, lors d'une conférence de presse, que le recours au télétravail sera "obligatoire". Le gouvernement appelle à travailler trois jours minimum par semaine à distance, dans toutes les entreprises où cela est possible.





Cette mesure sera appliquée dès janvier "pour tous les salariés pour lesquels il est possible", à raison de "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible", souligne le Premier ministre français. Il ajoute que “la ministre du Travail, Élisabeth Borne, mènera ainsi mardi une concertation avec les partenaires sociaux à ce sujet. La mesure prendrait elle aussi effet pour une durée de trois semaines”.





En France comme en Europe, la situation sanitaire est très tendue. Une nouvelle vague déferle sur l’Europe avec le variant Omicron. Ce cumul s’est traduit par le franchissement symbolique de 100.000 cas. Le taux d’incidence est supérieur à 700, soit le plus haut depuis la crise.





S.H