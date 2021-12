Mondher Kbaier maintenu et communiquera sa sélection définitive pour la CAN 2022

L’entraîneur de l’équipe nationale de football, Mondher Kbaier, communiquera, le 30 décembre 2021, la liste définitive de la sélection qui disputera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.

Dans une vidéo publiée lundi 27 décembre 2021 sur la page de la Fédération tunisienne de football, il a précisé que le gardien de but, Moez Hassen, restait sélectionnable, réfutant ainsi les rumeurs sur l’éviction du keeper tunisien de l’équipe qui partira au pays des Lions Indomptables.

Mondher Kbaier a ajouté que, pour le moment, 18 joueurs uniquement partiraient en stage sur un total des 28 joueurs qui devraient figurer sur la liste de sélection définitive.

Il convient de rappeler, qu’à moins de deux semaines de la CAN, la FTF a décidé d’éjecter l’adjoint de l’entraineur, Adel Sellimi. La FTF a précisé, dans un communiqué publié dimanche, que la séparation s’était faite sur la base d’« un accord commun entre les deux parties ». Mondher Kbaier a été, quant à lui, maintenu à la tête de la sélection.

La Tunisie figure, rappelons-le, dans le groupe F. Elle disputera ses premiers matchs contre la Mauritanie, la Gambie et le Mali et ce les 12, 16 et 20 janvier, respectivement.

N.J.