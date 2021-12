Interview Ridha Lénine : Rachida Ennaïfer s'en prend à Elyes Gharbi

L’intervention de Ridha Chiheb Mekki, surnommé « Ridha Lénine », membre de la campagne explicative du projet du chef de l'Etat, Kaïs Saïed, sur les ondes de Mosaïque FM le 26 décembre 2021, avec Hamza Balloumi, fait couler encore beaucoup d’encre.

En effet, l’ancienne conseillère en communication de la présidence de la République, Rachida Ennaïfer, a demandé, dans un post Facebook publié dimanche 26 décembre 2021, à l’animateur Elyes Gharbi de présenter ses excuses, estimant que son commentaire est un grave précédent journalistique, estimant qu’il s’est ouvertement moqué de l'invité d'un collègue de la même institution.

Dans un commentaire et en réponse à cette accusation, Elyes Gharbi a demandé à Rachida Ennaïfer de s’excuser pour les scandales qu’elle a perpétrés dans la profession.

« Hamza Belloumi est un collègue et j’ai le droit de l’interroger. Si vous avez choisi de vous aligner et de flatter pour chercher un nouveau poste, allez jouer loin et ayez la pudeur de vous retirer ! », a-t-il écrit.

La querelle continue lorsque l’ancienne conseillère demande à l’animateur de rester correct, de ne pas l’insulter sur son mur Facebook et de continuer à soutenir les agendas qu’il sert. A ceci, M. Gharbi rétorque qu’elle n’aurait pas dû le mentionner dans son post et qu’il sait ce qu’il a écrit et que son statut était une interrogation.

L’altercation se poursuit et Mme Ennaïfer réplique s’il voulait avoir un cours de sa part en questions orientées, mais que ce n’est pas l’endroit et qu’il devait s’excuser car il a diffamé l’invité de sa radio.

A quoi, M. Gharbi rétorque : « Commencez par vous-même et lorsque vous serez directrice des excuses, informez-moi. On s’est tu beaucoup, ne dépassez plus vos limites ! »

Dimanche 26 décembre 2021, une intervention de Ridha Lénine sur les ondes de Mosaïque Fm a suscité une vive polémique et soulevé plusieurs interrogations quant à la réalité de son état de santé. Durant deux heures, Ridha Lénine a tenu un discours décousu et des idées confuses outre ses phrases incompréhensibles, contrairement à ses précédentes apparitions médiatiques où il était beaucoup plus solide et concentré sur les idées qu’il défend.

