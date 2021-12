Programme Toyota Motor Corporation : Trente modèles électriques à batterie en 2030

T

oyota Motor Corporation prévoit l’introduction de trente véhicules électriques à batterie (BEV) pour 2030. C’est ce qu’a annoncé le président de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, le 14 décembre 2021.

M. Toyoda a fait plusieurs annonces devant la presse nationale et internationale concernant l’engagement de l’entreprise envers la neutralité carbone.

Akio Toyoda a ainsi évoqué la stratégie de Toyota pour atteindre la neutralité carbone – en particulier celle reposant sur les véhicules électriques à batterie (BEV) qui représentent l’une des options les plus prometteuses.

« Pour moi, atteindre la neutralité carbone suppose l’avènement d’un monde dans lequel tous les individus présents sur cette planète peuvent continuer à vivre heureux. Nous voulons contribuer à la réalisation de ce monde. Toyota en tant qu’entreprise internationale a toujours eu et continuera d’avoir ce désir et cette mission à cœur.

Pour relever ce défi, nous devons réduire autant que possible et aussi vite que possible les émissions de CO2. Nous vivons dans un monde caractérisé par la diversité et à une époque où il est bien difficile de prédire l’avenir. Il est donc compliqué de satisfaire tout le monde en proposant la même solution pour tous. C’est pourquoi Toyota entend préparer le plus d’options possibles pour ses clients dans le monde entier. Nous pensons que les véhicules électrifiés se divisent en deux catégories, en fonction de l’énergie utilisée.

D’un côté, la catégorie des « véhicules réduisant les émissions de carbone ». Si l’énergie qui les anime n’est pas propre, alors l’utilisation d’un véhicule électrifié, peu importe son type, ne permet pas d’atteindre zéro émission de CO2.

De l’autre côté, il y a la catégorie des « véhicules neutres en carbone ». Ces véhicules utilisent une énergie propre et n’émettent pas de CO2 pendant leur utilisation. Chez Toyota, nous faisons l’impossible pour proposer ce type de véhicules », a-t-il indiqué.

Le président de Toyota Motor Corporation a présenté ce que le constructeur est en train de préparer pour l’avenir : « Commençons par la famille Toyota bZ de véhicules électriques à batterie (BEV). Cette appellation Toyota bZ correspond à l’expression « beyond Zero » soit « au-delà de zéro ». Elle est synonyme de liberté de déplacement et de plaisir de conduire pour tous. Notre objectif n’est pas seulement de réduire les émissions de CO2 et d’autres impacts négatifs pour les ramener à zéro. Notre objectif est d’aller encore plus loin. Pour la famille bZ, nous avons développé une plateforme dédiée aux BEV afin de répondre aux différents besoins sur le marché mondial.

Le premier modèle de cette gamme est le bZ4X, récemment annoncé. Son développement conjoint avec Subaru nous a permis de viser la souplesse, la maniabilité et le plaisir de conduite d’un authentique SUV. Nous sommes en pleine préparation pour la production du bZ4X sur le site industriel Toyota de Motomachi en vue de son lancement l’an prochain. Nous pourrons bientôt le livrer à nos clients. En outre, nous allons enrichir la famille bZ. Je vous invite à observer ces deux modèles. Ce SUV de taille moyenne à la belle silhouette préfigure une nouvelle ère dans le véhicule électrique. D’emblée, son style donne envie de monter à bord pour faire un tour. Il s’agit du SUV le plus compact de la série – un petit véhicule électrique à batterie doté d’un intérieur confortable et pensé pour l’Europe et le Japon. Plus on ajoute de batteries pour allonger l’autonomie, plus les dimensions, le poids et le prix du véhicule augmentent. Alors, comme ce SUV est un petit véhicule, il nous faut porter beaucoup de soin et d’attention à un point en particulier.

Il s’agit de l’efficacité énergétique. L’important est jusqu’à quel point nous pouvons augmenter l’efficacité énergétique globale d’un véhicule, en d’autres termes dans quelle proportion il est possible de diminuer la quantité d’énergie nécessaire à son fonctionnement. C’est justement la technologie que Toyota n’a cessé de perfectionner depuis plus de 30 ans. Nous avons concentré nos efforts sur tous ces aspects et nous visons pour ce véhicule un rendement énergétique de 125 Wh/km, soit le plus élevé sur le segment des SUV compacts. Ce véhicule de taille moyenne va répondre aux attentes des clients pour l’acquisition d’une première voiture.

Nous avons aussi un grand SUV, disponible avec une troisième rangée de sièges, qui permettra aux familles de partager de bons moments. Qu’en pensez-vous ?

Nous allons non seulement proposer une option BEV pour des modèles existants mais aussi offrir une gamme complète de véhicules de grande série à des prix abordables, comme ceux de la gamme bZ pour répondre à la diversité des besoins de nos clients. Nous espérons ainsi mettre à la disposition des clients, partout dans le monde, la beauté et la singularité du design ainsi que tous les aspects du plaisir de conduire et de l’expérience d’une vie avec un véhicule électrique à batterie.

Toyota est une société internationale dont les clients se trouvent partout dans le monde. La marque Toyota propose plus de 100 modèles différents à motorisation thermique, hybride auto-rechargeable, hybride rechargeable et à pile à combustible dans plus de 170 pays et régions.

La marque Lexus commercialise plus de 30 modèles de véhicules thermiques, hybrides auto-rechargeables et hybrides rechargeables dans plus de 90 pays et régions. Et nous allons élargir le choix de véhicules zéro émission en offrant une gamme complète de véhicules électriques à batterie. Plus précisément, nous avons prévu de lancer 30 modèles électriques d’ici 2030 pour pouvoir proposer une gamme internationale complète de BEV, voitures particulières et utilitaires.

Je vous invite à découvrir la gamme BEV de Toyota ! Bienvenue dans notre showroom du futur ! Commençons par la marque Lexus. Une marque qui s’est donnée pour mission d’être celle à qui ceux qui reconnaissent l’authenticité accordent leur préférence. Pour moi, cette marque continue de l’incarner. Lexus a développé un design et une signature de conduite uniques, c’est aussi une marque pionnière de la technologie hybride auto-rechargeable. C’est le nom donné à nos efforts d’électrification pour Lexus.

Exploiter la totalité du potentiel du véhicule via la technologie d’électrification… Voilà la signification de l’électrification pour Lexus. Nous allons proposer une Lexus électrifiée unique qui associe la progressivité des accélérations / décélérations offertes par le moteur électrique, le ressenti de freinage et la maniabilité exaltante accentuant encore le plaisir de conduire. D’ailleurs, nous pensons que Lexus deviendra à l’avenir une référence incarnant le mieux l’évolution de l’automobile portée par la technologie BEV.

Le dernier de ces modèles est le Lexus RZ. Le processus de perfectionnement des fondamentaux et d’incarnation de la signature de conduite Lexus ne sera pas différent pour un véhicule BEV.

La quête incessante de la signature de conduite Lexus passera au niveau supérieur avec le développement d’un nouveau modèle BEV sportif. Doté des proportions audacieuses et d’une carrosserie abaissée comme il se doit pour une voiture de sport, ce modèle permettra de profiter des performances dynamiques uniques d’une Lexus et deviendra le symbole du futur de la marque. Son accélération se situera dans la fourchette basse des deux secondes, son autonomie sera supérieure à 700 km et en explorant les possibilités offertes par les batteries à électrolyte solide, nous chercherons à créer une vraie voiture électrique haute performance.

Grâce aux véhicules électriques à batterie, nous ferons de Lexus une marque qui proposera une diversité d’expériences en mettant à profit le développement de la performance que seul un constructeur comme Lexus peut offrir et en perfectionnant le savoir-faire pour des produits encore plus personnels. Lexus va développer une voiture de sport électrique de prochaine génération qui héritera de la saveur automobile, de cette recette secrète de la performance mise au point avec le développement de la LFA. Cette saveur automobile que nous avons peaufinée, nous souhaitons en faire profiter d’autres modèles avec l’évolution de Lexus vers une marque centrée sur les BEV.

Nous pouvons positionner les batteries et les moteurs électriques de façon à apporter une plus grande liberté aux BEV. Cette liberté nous permettra d’être davantage à l’écoute de nos clients en répondant aux différents besoins en fonction des régions du monde, des styles de vie, et pour les véhicules utilitaires avec une variété d’offre allant du transport longue distance aux livraisons du dernier kilomètre.

Les véhicules que vous voyez derrière la gamme Lexus – ce sont les différents BEV Toyota. La diversité du monde s’accroît. Les individus osent de plus en plus faire des choix qui leur sont propres et adoptent un style de vie libre et plaisant. Chez Toyota, nous pensons que quand les produits sont vraiment bons, ils créent de nouvelles expériences pour le client et ajoutent une dimension aux orientations de son style de vie. A cet égard, chaque véhicule électrique se doit d’être unique et spécial, qu’il repose sur une plateforme dédiée ou qu’il soit dérivé de modèles existants. Qu’il s’agisse de capitaliser sur la tradition des véhicules tout-terrain de Toyota ou d’imaginer des expériences ludiques nouvelles et passionnantes ou encore de trouver une nouvelle manière d’associer polyvalence et conduite dynamique.

Les solutions de mobilité comme l’e-Palette vont transformer le paysage quotidien de nos villes. Mais nous allons également nous intéresser à d’autres solutions de mobilité. L’ultra-polyvalence compacte va ouvrir un champ des possibles inédit et passionnant, à la fois pour les usages professionnels et pour les jeunes générations à la recherche de personnalisation. Il y aura aussi de nouvelles approches de segments plus petits comme le « Made-for-sharing » (solutions de partage) avec des variantes pour répondre aux différents contextes professionnels.

Enfin, c’est très important, les passionnés d’automobile comme Akio Toyoda ne seront pas déçus. L’ère de l’électrique est une opportunité et une chance d’avoir accès à encore plus de diversité et de plaisir ! Un BEV pour vous, un BEV pour moi, un BEV pour chacun. « Un BEV pour chacun ».

Alors que pensez-vous des BEV Toyota ? L’avenir que nous vous avons présenté aujourd’hui n’est pas un avenir lointain. La plupart des BEV Toyota présentés ici sont des modèles qui arriveront dans les toutes prochaines années. Nous visons des ventes mondiales de 3,5 millions de BEV en 2030.

Lexus entend disposer d’une gamme complète de BEV couvrant tous les segments en 2030 afin que les véhicules électriques représentent 100 % de ses ventes en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, soit 1 million d’unités dans le monde. Et la marque a pour objectif des ventes mondiales composées exclusivement de BEV en 2035.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons investi depuis longtemps dans de nombreux domaines. En ce qui concerne le développement de véhicules, c’est en 1997 que Toyota a lancé la Prius, première voiture hybride auto-rechargeable de série au monde. En fait, notre travail sur le véhicule électrique à batterie a démarré bien avant. Dès 1992, nous avons créé la division du développement du véhicule électrique et lancé le RAV4 EV en 1996. Ensuite, dans les années 2000, nous avons présenté notre petit prototype « e-com », un BEV pour les trajets quotidiens.

Puis, en 2012, nous avons introduit « COMS », un tout petit BEV et le petit BEV « eQ ». Nous explorons donc depuis longtemps le potentiel des véhicules électriques à batterie. Nous avons lancé les « C+pod » et « C+walk » cette année et accéléré le développement des BEV, y compris avec l’« e-Palette », pour offrir la liberté de déplacement dans différents contextes.

Parallèlement au développement des véhicules électriques à batterie au début des années 90, nous avons aussi travaillé sur les véhicules à pile à combustible utilisant l’hydrogène. En 2002, nous avons présenté le Toyota FCHV sur le marché et nous avons enchaîné différentes démonstrations. En 2008, le véhicule a été remanié pour devenir le Toyota FCHV-adv. Ces efforts de longue haleine ont abouti en 2014 au lancement de la Mirai de première génération. Depuis, ces technologies ont été utilisées dans d’autres véhicules, bus ou poids-lourds, et nos véhicules à pile à combustible ont continué à évoluer.

Dans le domaine des batteries, Toyota a poursuivi ses efforts de recherche et de développement et de production de batteries en interne pendant de nombreuses années. En 1996, nous avons fondé ce qui est devenu aujourd’hui Prime Earth EV Energy. Tout en poursuivant le perfectionnement de notre technologie des batteries nickel-hydrure métallique, nous avons accéléré le développement des batteries lithium-ion en 2003. En outre, depuis la création de notre Battery Research Division en 2008, nous avons progressé dans la recherche sur les batteries à électrolyte solide et les batteries de prochaine génération. L’an dernier, nous avons créé Prime Planet Energy & Solutions pour accentuer l’intégration des efforts autour des batteries. Au cours des 26 dernières années, nous avons investi près

de 1 trillion de yens et produit plus de 19 millions de batteries. Cette expérience accumulée nous confère un avantage concurrentiel. À l’avenir, nous allons accroître nos investissements dans les batteries – annoncé à 1,5 trillion de yens en septembre, il va passer à 2 trillions de yens pour permettre la réalisation de batteries encore plus sophistiquées, de haute qualité et abordables. Quant aux ressources naturelles, dès 2006 Toyota Tsusho a commencé des études en particulier concernant le lithium pour identifier des sources fiables. Sur le front de l’énergie, Toyota Tsusho a déployé des efforts pour garantir des sources d’énergie renouvelable comme l’éolien et le solaire depuis plus de 30 ans.

Les sites de production sont également engagés dans l’objectif de neutralité carbone à 2035 grâce à l’amélioration de leur fonctionnement, la réduction de l’énergie utilisée et une ingénierie de production innovante. En ces temps changeants et incertains, il est important de garantir la flexibilité du type et la quantité de produits fabriqués tout en suivant les tendances du marché.

Nous pensons que la réduction des délais et les méthodes de production en petites séries diversifiées privilégiées par le Toyota Production System, et les efforts de la production japonaise, assureront notre compétitivité à l’avenir. Nous poursuivrons nos initiatives sur tous les fronts avec nos partenaires membres du groupe Toyota, nos fournisseurs et nos distributeurs. L’énergie joue un rôle critique pour atteindre la neutralité carbone.

C’est pour cette raison que Toyota s’engage à proposer un large spectre d’options pour la neutralité carbone afin de répondre à la diversité des besoins et des contextes selon les pays et les régions. Il ne nous appartient pas de décider à la place des marchés nationaux ou de nos clients des options à privilégier. Pourquoi conserver autant d’options ? Ne serait-il pas plus efficace commercialement de se concentrer sur un nombre plus restreint de choix ? En fait, nous pensons qu’il est bien plus important de s’adapter rapidement aux évolutions plutôt que d’essayer de prédire un avenir bien incertain. Voilà pourquoi nous préférons continuer à mettre toutes ces options à la disposition de nos clients en attendant qu’une voie se dégage clairement. Toyota a l’ambition d’être une entreprise qui contribue à l’environnement mondial, qui cherche à apporter de la joie en agissant et en restant proche de ses clients.

En résumé, nous voulons devenir une entreprise qui produit du bonheur pour tous, les individus comme la société. Nous voulons transmettre un avenir encore meilleur aux enfants d’aujourd’hui et à ceux qui viendront après eux. Nous sommes toujours à la recherche d’un avenir plus radieux. Je pense que cet avenir, nous pouvons le créer tous ensemble. L’industrie automobile japonaise rassemble nos 5,5 millions de collègues qui font vivre la production et la mobilité au Japon. Et nous avons de nombreux collègues dans le monde entier. Si nous œuvrons tous ensemble avec une cohésion d’esprit, avec volonté et passion, nous pourrons laisser derrière nous une multitude de visages souriants et une belle planète aux futures générations. Voilà ce à quoi je crois et c’est ce que nous réaliserons. »

D’après communiqué