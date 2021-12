Entretien entre Najla Bouden et Ferid Belhaj

La cheffe du gouvernement Najla Bouden s’est entretenu, lundi soir 20 décembre 2021, via visioconférence, avec une équipe de la Banque mondiale dirigée par le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ferid Belhaj.

Ont notamment pris part à cette réunion le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied, la ministre des Finances Sihem Nemssia et gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi outre des membres du cabinet ministériel de la cheffe du gouvernement.

La réunion a été une occasion pour échanger les points de vue sur la situation économique et sociale de la Tunisie et des moyens pour la surmonter. Elle a également permis d’évoquer les mesures les plus importantes à prendre pour redynamiser le cycle économique et créer de la richesse, en particulier dans cette conjoncture économique difficile.

Pour sa part, la Banque mondiale a renouvelé son engagement à soutenir le programme de relance économique en Tunisie afin de parvenir à une croissance inclusive et durable, et d'assurer le financement du programme de couverture sociale.

I.N