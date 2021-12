Saïed, prise d’otages, Banque mondiale … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 20 décembre 2021 :

Kaïs Saïed discute de la coopération militaire internationale avec le ministre de la Défense

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce lundi 20 décembre 2021, le ministre de la Défense nationale, Imed Memiche au palais de Carthage. La rencontre a été consacrée au suivi de l’action de l’institution militaire et de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, outre la défense de la nation. A cette occasion, le président de la République a chargé le ministre de la Défense de transmettre son respect à tous les généraux et les hommes de l’armée pour leurs efforts

Kaïs Saïed appelle à traiter les affaires en suspens devant la justice

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce lundi 20 décembre 2021, la ministre de la Justice, Leila Jaffel et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine au palais de Carthage. Lors de cette rencontre, le président de la République a réitéré la nécessité d’appliquer la loi à tous, sur un pied d’égalité et dans un délai raisonnable, et ce, conformément aux dispositions de l’article 108 de la Constitution. Dans ce contexte, le chef de l’Etat a rappelé que plusieurs affaires ont été portées devant la justice, mais qu'elles sont restées sans suite..

Rencontre entre Samir Majoul et Noureddine Taboubi

Le président de l’Utica, Samir Majoul a rencontré ce lundi 20 décembre 2021, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi au siège de la centrale patronale en présence d’un nombre des membres de son bureau exécutif. (...) Les deux parties ont souligné leur attachement à la paix sociale, la préservation des entreprises, les postes d’emploi et le pouvoir d’achat des employés du secteur privé.

Un Tunisien prend en otage deux femmes au 12e arrondissement de Paris

Les médias français ont indiqué, ce lundi 20 décembre 2021, qu’un homme, muni d'une arme blanche et connu pour des troubles psychiatriques, retient en otage deux femmes dans une boutique de quincaillerie du XIIe arrondissement de Paris, rue d'Aligre près du quartier de Bastille, et ce depuis 15h30. Selon les premiers éléments recueillis par les médias français, les négociateurs de la BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) ont obtenu l'identité du preneur d'otages retranché dans l’échoppe. Il serait de nationalité tunisienne, âgé de 56 ans et aurait été magistrat jusqu’en 2011, selon Europe 1 et Le Point. L'homme souffrirait de troubles psychiatriques et les forces de l'ordre écartent la piste terroriste.

Ferid Belhaj : La BM réaffirme son engagement à soutenir le programme de relance économique en Tunisie

Le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj, a indiqué, ce lundi 20 décembre 2021, dans un post publié sur sa page Facebook, que la Banque mondiale a réaffirmé son engagement à soutenir le programme de relance économique en Tunisie, pour une croissance inclusive et durable ainsi que pour assurer le financement du programme de couverture sociale. Ferid Belhaj évoque dans ce post une réunion « importante » tenue en visioconférence avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et son équipe économique, ainsi que le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

