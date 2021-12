Bug sur Evax : Impossible de télécharger le pass vaccinal

A peine 48h avant la présentation obligatoire du pass vaccinal dans tous les établissements publics et privés, plusieurs Tunisiens ne sont pas parvenus à télécharger leur pass vaccinal sur l’espace citoyen de la plateforme Evax. Pour cause, un grand bug sur la plateforme vu le flux des visites et le nombre important des demandes.





En effet, plusieurs citoyens n’ont pas pu accéder, ce lundi 20 décembre 2021, au site Evax. Des messages d’erreur indiquent “Code introuvable” ou encore "Serveur introuvable" ou "Site en cours de maintenance".



















Aujourd’hui, l’obligation de présenter le pass vaccinal suscite une vive polémique, et plusieurs interrogations se posent quant à la possibilité de mettre en place un mécanisme de contrôle pour les pass. La plateforme dédiée n’est d'ailleurs pas capable de supporter le flux des utilisateurs.

Si le citoyen lambda n’a pas la possibilité de télécharger un simple QR Code à cause d’un problème technique, on se demande bien des moyens humains et logistiques prévus par les autorités concernées pour mettre en application une décision aussi controversée.





Le membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus Mahjoub Ouni a indiqué, dimanche 19 décembre 2021, dans une déclaration à l’agence TAP, que les établissements publics et privés doivent exiger la présentation du pass vaccinal, en tenant compte des spécificités de chaque secteur.

Dans ce contexte, Mahjoub Ouni a souligné que tous les établissements ont pris connaissance des mesures relatives au pass vaccinal en coordination avec le ministère de la Santé, précisant que le décret présidentiel avait imposé sa présentation et définit les mesures d'application de ce pass au niveau des établissements publics et privés dans tous les secteurs.











S.H