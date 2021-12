Un Tunisien prend en otage deux femmes au 12e arrondissement de Paris

Les médias français ont indiqué, ce lundi 20 décembre 2021, qu’un homme, muni d'une arme blanche et connu pour des troubles psychiatriques, retient en otage deux femmes dans une boutique de quincaillerie du XIIe arrondissement de Paris, rue d'Aligre près du quartier de Bastille, et ce depuis 15h30.





Selon les premiers éléments recueillis par les médias français, les négociateurs de la BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) ont obtenu l'identité du preneur d'otages retranché dans l’échoppe. Il serait de nationalité tunisienne, âgé de 56 ans et aurait été magistrat jusqu’en 2011, selon Europe 1 et Le Point. L'homme souffrirait de troubles psychiatriques et les forces de l'ordre écartent la piste terroriste.

En effet, l’homme demande à parler avec le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Le ministre a fait savoir aux négociateurs qu'il se tenait à leur disposition. Les négociations se poursuivent jusqu’à l'heure de la rédaction de ces lignes.





Le parquet de Paris confirme avoir ouvert une enquête du chef de séquestration. Les investigations ont été confiées au Service d'Accueil et d'Investigation de Proximité (SAIP) et au commissariat du XIIe arrondissement.





Mise à jour : Aux environs de 22h, l'une des deux otages a été libérée, selon la préfecture de police qui a publié l'info sur Twitter. La deuxième femme reste détenue à l'intérieur de la boutique.

S.H