La BEI accorde un prêt d’environ environ 150 MD à la Transtu

La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé un prêt de 45 millions d’euros (environ 150 millions de dinars (MD)) à la Société des transports de Tunis (Transtu), pour la rénovation des rames de la ligne Tunis-Goulette-Marsa (TGM).

Une cérémonie s’est tenue, lundi 20 décembre 2021, pour la signature de la convention de prêt, où le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le PDG de la Société des transports de Tunis (Transtu), Moez Salem, ont signé le document, avec la présence virtuelle (par visioconférence, ndlr) du vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Felix, le tout en présence du ministre du Transport, Rabii Majidi, et de nombreux cadres des deux ministères précités.

Les deux ministres ont estimé que ce financement va permettre une meilleure efficacité ainsi qu’un meilleur service pour les usagers de cette ligne, le tout en fournissant des conditions de sécurité plus développées.

Pour sa part, le PDG de la Transtu a noté que les composantes du projet répondent aux exigences du transport moderne et aux normes internationales, notamment en termes de qualité des services et de renforcement du volet sécurité, soulignant le souci de réaliser ce projet dans les meilleures conditions et dans les délais spécifiés.

I.N