Automobile Awards 2021 : Toyota triplement récompensée

Les modèles et technologies Toyota ont connu un grand succès lors de la remise des 4e Automobile Awards, qui s’est déroulée le 9 décembre à Paris. Le jury, constitué de 20 professionnels de l’automobile ou passionnés éclairés, et le public appelé à voter dans le cadre du Grand Prix, ont salué la qualité des innovations Toyota.

La toute nouvelle Yaris Cross a fait forte impression lors des Automobile Awards 2021 avec un double « Coup de cœur ». Dans le cadre du Grand Prix, d’abord, où le public est invité à désigner les nouveaux modèles les plus intéressants de l’année. En parallèle, la Yaris Cross a reçu le « Coup de cœur » du jury dans la catégorie Secure Car qui récompense « le modèle porteur de la technologie la plus innovante en matière de sécurité, active ou passive. »

Toyota a mis tout son savoir-faire dans la Yaris Cross. Celle-ci reçoit la motorisation hybride Toyota de 4e génération qui se distingue par son agrément de conduite et sa sobriété exceptionnelle. La Yaris Cross est le seul SUV compact hybride à offrir un système de transmission intégrale intelligent, qui passe automatiquement de la traction avant à la traction intégrale en fonction des conditions routières. Son système de stationnement semi-autonome s’appuie sur une caméra à 360° pour garer la voiture en toute sécurité sans intervention du conducteur. La Yaris Cross reçoit aussi un avertisseur d'angle mort, une alerte de trafic transversal arrière avec freinage automatique et des détecteurs d’obstacles avec freinage automatique qui améliorent la sécurité en ville. Produite sur le site industriel Toyota Onnaing – Valenciennes, la Yaris Cross a reçu la certification Origine France Garantie.

La Toyota Mirai a reçu le prix de la « Révélation » dans la catégorie Green Car des Automobile Awards 2021. Un trophée qui récompense « la technologie la plus pertinente en matière de respect de l’environnement à l’exception des modèles 100% électriques. »

Pionnier de l’hydrogène, Toyota commercialise la 2ème génération de Mirai. Celle-ci fait franchir une nouvelle étape à cette technologie zéro émission, offrant au client une auto plus performante, dotée d’une silhouette racée. L’efficience du système de pile à combustible, la capacité de stockage d’hydrogène en hausse, et une meilleure aérodynamique contribuent à étendre l’autonomie en conduite normale à 650 km (cycle mixte WLTP) avec un plein d’hydrogène réalisé en 5 minutes. En mai 2021, une Mirai de série a battu, en France, le record de distance pour un véhicule à hydrogène en parcourant 1003 km avec un plein.

Recevant ces trophées, Luca Neyroz, directeur marketing de Toyota France a déclaré : « Les trois prix décernés cette année à Toyota dans le cadre des Automobile Awards témoignent de l’innovation continue de la Marque dans tous les domaines, et en particulier en matière d’environnement et de sécurité, deux secteurs qui sont des priorités pour Toyota. C’est toujours un grand honneur et une grande joie de recevoir le vote des consommateurs. Ce double « coup de cœur » illustre bien l’attachement du public à la marque Toyota et à la Yaris Cross tout particulièrement. »

