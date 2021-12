La tentation passéiste, nouvel ouvrage d’Ali Mezghani

L’ancien professeur de droit des pays arabes à la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis II et à Paris Panthéon Sorbonne, Ali Mezghani vient de sortir son nouvel essai "La tentation passéiste, les sociétés musulmanes à l'épreuve du temps". Ce livre édité par Sud Editions est disponible en librairie depuis le 9 décembre.







Dans cet ouvrage, Ali Mezghani creuse en profondeur une question essentielle pour la compréhension des sociétés où l’héritage musulman a prédominé et y a façonné les perspectives et les modalités d’action. La question de la conscience du temps, où conscience historique est reconnue en effet comme la toile de fond sans laquelle on ne peut comprendre les manières prégnantes parmi les musulmans, principalement les obstacles qu’ils se dressent eux-mêmes face à une insertion réelle dans les conditions du présent.





Commentant le livre, Abdelmajid Charfi, indique : "Au-delà de son caractère savant, richement documenté, l'ouvrage de Ali Mezghani, longuement mûri, est un cri de détresse et un appel pressant à un sursaut de conscience".





