Le ministère de l'Industrie appelle les citoyens à éviter les encombrements aux stations-service

Réagissant aux embouteillages monstres de la capitale à cause des longues files d’attente un peu partout au voisinage des stations-service pour s’approvisionner en carburant, le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie a appelé les citoyens à éviter les encombrements et une demande excessive en carburant.

En effet, le ministère a expliqué, dans un communiqué publié mercredi 15 décembre 2021, que seuls les chauffeurs des camions de carburant affiliés à l’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) sont concernés par cette grève.

Ainsi, il a assuré la disponibilité des produits pétroliers dans la plupart des kiosques.

Et de soutenir que ses services œuvrent au suivi permanent des opérations d’approvisionnement des quantités de carburant nécessaires dans les stations-service à travers la République.

Rappelons que le jour même, l’UTT avait annoncé une grève de trois jours des transporteurs de carburant du 16 au 18 décembre courant. Aussitôt la grève annoncée, les stations-service ont été prises d’assaut par les automobilistes. Résultat des courses, des embouteillages monstres sont constatés sur le Grand Tunis, les Tunisois craignant d’être en rupture, surtout que cette grève coïncide avec un pont (17,18 et 19 décembre) et les vacances scolaires qui commencent le 17 décembre 2021.

Le syndicat réclame des revendications professionnelles dont l’application de la convention du 2 mai 2019 et sa généralisation à tous les employés du secteur (administratifs et mécaniciens).

I.N