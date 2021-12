Report de la grève des médecins du secteur public

Le Syndicat des médecins du secteur public a décidé, mardi 14 décembre 2021, de reporter la grève sectorielle prévue jeudi.

La grève sera observée le 13 janvier 2022, selon une déclaration du secrétaire général du syndicat, Noureddine Ben Abdallah, à la TAP.

Notant que la décision était une initiative du syndicat, il a précisé que le ministère de la Santé n’avait avancé aucune proposition lors de la réunion de réconciliation organisée mardi.

Les médecins du public exigent, rappelons-le, la réforme du système de santé publique défaillant en collaboration avec le syndicat à travers la mise en place d’une stratégie efficace et une restructuration du secteur.

Selon le Syndicat, le secteur de la santé publique souffre d’un manque de ressources humaines et matérielles et de médicaments, en plus de la dégradation de l’infrastructure.

Le 6 décembre, date à laquelle a été annoncée la grève, Noureddine Ben Abdallah a, également, évoqué l’application des anciens accords relatifs à la médecine de famille et au décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes des études médicales.

Il a affirmé, alors, que le ministère de la Santé n’avait pas promu le nombre convenu de médecins principaux de la santé publique en médecin major de la santé. Les promotions ont été limitées à 10% au lieu de 35%.

