Taboubi : Le gouvernement a proposé un programme pour la réduction de 10% de la masse salariale

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé, mardi 14 décembre 2021, que le gouvernement a proposé au syndicat un programme économique qui comprend une réduction de 10 % de la masse salariale de la fonction publique ou le gel des augmentations salariales pour une période de cinq ans.

Il a ajouté, lors d’une conférence de l’Union à Sfax, que le programme proposé par le gouvernement prévoit également de lever les subventions sur des produits de base et la cession d’un certain nombre d’entreprises publiques.

Noureddine Taboubi a appelé le gouvernement à faire preuve de franchise sur la réalité de la situation économique et à révéler au peuple les problèmes que traverse le pays. Il a indiqué dans ce sens que tous les gouvernements qui se sont relayés ont tenu un discours dans les bureaux fermés qu’ils n’ont jamais révélé aux Tunisiens.

Par ailleurs, le secrétaire général de l'UGTT a dénoncé le fait que le gouvernement dise des choses en public et d’autres dans les réunions fermées : « Le gouvernement assure en public qu’il est capable de remplir toutes ses obligations envers le peuple alors qu’on nous annonce, lors des réunions fermées, qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les salaires ».

Réagissant aux déclarations tenues hier par le président de la République, Kaïs Saïed, dans lesquelles il a fustigé les « parties qui ont applaudi le 25 juillet et qui se sont rétractées pour non renvoi d’ascenseur », Noureddine Taboubi a rappelé que l’UGTT ne fait partie d’aucun « rang » et que sa boussole a toujours été pointée vers les intérêts nationaux et un Etat civil, démocratique et social.

« Celui qui veut gouverner doit savoir par cœur l’histoire du pays et l’histoire de l’UGTT. Nous voici dans le panier avec tous les autres, qui ont un avis différent. On nous fait le coup de « si tu n’es pas avec moi tu es contre moi » alors soit ! Personne ne définit nos positions à part nos structures, personne ! ».

M.B.Z