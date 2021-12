Faouzi Abderrahmane démonte le projet de réconciliation de Kaïs Saïed

Le politicien et ancien ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Faouzi Abderrahmane, est revenu, mardi 14 décembre 2021, sur le discours du président de la République, Kaïs Saïed, et son plan de réconciliation sociale.

En plus des mesures politiques, le chef de l’Etat a annoncé, lundi, la préparation d’une loi sur la réconciliation économique. Cette loi viendrait concrétiser un ancien projet de Kaïs Saïed : celui de faire payer les corrompus et ceux qui ont dérobé l’argent de l’Etat et du peuple. En 2012, alors qu’il n’était qu’enseignant de droit constitutionnel, le locataire de Carthage a proposé à l’Assemblée constituante un projet de loi selon lequel les hommes d’affaires corrompus devraient investir dans les délégations les plus défavorisées dans l’objectif de retrouver une dynamique économique et rééquilibrer la balance du développement entre les régions.

Selon le président de la République, il suffit d’assigner au plus corrompu la délégation la plus défavorisée pour monter un ensemble de projets et ainsi repêcher la région en question de la mouise et réinstaurer la justice sociale.

Une théorie qui, en pratique, ne tient pas debout, d’après Faouzi Abderrahmane. Le politicien a, d’ailleurs, taclé le président de la République sur le processus qu’il souhaiterait mettre en place pour concrétiser son plan, rappelant que Kaïs Saïed entend charger une commission spéciale pour établir la liste des hommes d’affaires « corrompus ».

Il a expliqué, dans ce même contexte, que le plan de Kaïs Saïed ne pourrait être exécuté car les besoins en développement des délégations concernées pourraient être soit plus importants, soit moins importants que les sommes qui seraient réunies.

« C’est à l’Etat de lever les fonds pour les redistribuer, ensuite, en fonction des besoins de chaque région », a-t-il avancé lors d'une intervention sur IFM, avant d'ajouter que le chef de l’Etat ne ferait qu’encourager les corrompus à s’acheter une nouvelle virginité à des prix dérisoires, s’il venait à mettre en application sa théorie de la réconciliation.

N.J.