Décisions de Saïed, appareil secret, référendum électronique… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes qui ont marqué la journée du 13 décembre 2021 :

Les décisions de Kaïs Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed a donné un discours où il a annoncé plusieurs mesures et une feuille de route. Il a ainsi annoncé :

Le maintien du gel de l’Assemblée des représentants du peuple jusqu’ à la tenue d'élections anticipées.

La tenue d’une série de consultations populaires directes et à travers une plateforme en ligne à partir du 1er janvier 2022. Celles-ci prendront fin à la date du 20 mars 2022.

La création d’une commission chargée de réunir les propositions et les idées résultant des consultations.La commission doit présenter les résultats au mois de juin 2022.

La présentation du projet de révision de la Constitution par référendum le 25 juillet 2022.

La tenue d’élections législatives anticipées le 17 décembre 2022.

Présentation du modèle de la plateforme dédiée à la consultation nationale

Lors du conseil des ùinistres présidé par le chef de l'Etat, une ébauche de la plateforme dédiée à la consultation nationale a été présentée.

Le portail devrait permettre de collecter les diverses opinions et visions des Tunisiens et servirait de « référendum électronique ». On peut observer que la consultation s’articule autour de six thèmes : les affaires politiques et électorales, les affaires économiques et financières, les affaires sociales, le développement durable, santé et qualité de vie et enfin l’éducation et la culture.

L’Union des Oulémas musulmans sollicite la protection de Kaïs Saïed contre Abir Moussi

La section tunisienne de l’Union internationale des Oulémas musulmans (UIOM) a sollicité l’intervention de Kaïs Saïed contre les attaques répétitives du Parti destourien libre (PDL) et sa présidente, Abir Moussi.

L’organisation réagissait à l’annonce d’un sit-in du parti devant les locaux de l’association à partir du 14 décembre. Cet acte de protestation vise, selon Abir Moussi, à forcer les autorités tunisiennes à dissoudre cette organisation et geler ses fonds en Tunisie.

L’UIOM a appelé les autorités tunisiennes à l’application de la loi et au maintien de l’ordre public, soulignant qu’elle ne se réfèrerait qu’à la loi pour contrer les attaques de Abir Moussi et des membres de son parti.

Karim Abdessalem : Des responsables de l’appareil secret d’Ennahdha étaient conseillers au ministère de l’Intérieur

L’ancien membre d’Ennahdha, Karim Abdessalem, a affirmé que certains responsables de « l’appareil secret d’Ennahdha » ont occupé des postes officiels au sein de l’Etat.

Karim Abdessalem a ajouté que des parties affiliées à l’appareil secret ont assumé des responsabilités officielles au sein de l'Etat, des conseillers de l’ancien chef du gouvernement Hammadi Jebali notamment et des conseillers dans des ministères.

« Je le dis et j’en assume la responsabilité, l’appareil secret d’Ennahdha existe depuis trente ans et n’a jamais été déclaré », a-t-il ajouté, précisant qu’il en a lui-même fait partie.

Le déficit commercial s’aggrave de près de 27% jusqu’à fin novembre 2021

Le déficit de la balance commerciale s’est aggravé de 25,60% pour les onze premiers mois de 2021. Il s’est établi à -14.653,8 millions de dinars (MD) fin novembre 2021 contre -11.666,6 MD une année auparavant, avec un taux de couverture en légère régression passant de 74,2% à 75% (-0,8 points). Ce sont les chiffres que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS).

