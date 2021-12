Présentation du modèle de la plateforme dédiée à la consultation nationale

Lors du conseil ministériel présidé par le chef de l'Etat, lundi 13 décembre 2021, une ébauche de la plateforme dédiée à la consultation nationale a été présentée.

Le portail devrait permettre de collecter les diverses opinions et visions des Tunisiens et servirait de « référendum électronique ». On peut observer que la consultation s’articule autour de six thèmes : les affaires politiques et électorales, les affaires économiques et financières, les affaires sociales, le développement durable, santé et qualité de vie et enfin l’éducation et la culture.

Parmi les questions qu’on pouvait observer dans la présentation, certaines sont liées au niveau de vie, d’autres à l’entrepreneuriat ou encore à la place octroyée à la femme dans les affaires publiques.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait chargé le ministère des Technologies de la communication de préparer un projet de référendum électronique.

Ce référendum servirait d’outil de dialogue avec le peuple tunisien et s’inscrirait dans une démarche globale dont l’objectif est de mettre un terme à l’état d’exception, a expliqué Kaïs Saïed.

« La Tunisie est entrée dans une phase nouvelle différente des précédentes. Nous devons tous forger de nouveaux outils de travail. L’esprit humain a évolué et la culture politique aussi, mais certaines notions sont restées les mêmes. Le dialogue national dont on parle, il faut lui trouver de nouveaux mécanismes », a-t-il souligné.

