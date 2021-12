Utica - Appel à réduire la pression fiscale sur les entreprises

Le Conseil des présidents des unions régionales relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), a publié lundi 13 décembre 2021, un communiqué de presse appelant le gouvernement à engager rapidement les réformes économiques et sociales qui permettraient de préserver la pérennité des entreprises et des emplois.

Le Conseil a également souligné la nécessité de prendre en compte les propositions de l’Utica en matière de relance de l'économie, et renouvelé son appel à donner au développement régional l'attention qu'il mérite pour faire progresser l'investissement et fournir des emplois, en particulier dans les régions de l'intérieur.

Il a, en outre, exprimé l’importance de réduire la pression fiscale sur les entreprises opérant dans les divers secteurs et régions, et de prendre en compte les conditions économiques difficiles que traversent les entreprises depuis deux ans, appelant le gouvernement à respecter ses engagements envers de nombreux secteurs confrontés à des difficultés pouvant conduire à leur faillite et à la perte d'emplois, à l'instar du secteur de la boulangerie et de la promotion immobilière.

Le Conseil a enfin appelé à la révision de la règlementation de change pour faciliter le travail des entreprises et assurer leur pérennité.

M.B.Z