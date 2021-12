QNB participe aux Journées doctorales organisées sur le thème « la recherche scientifique au service de la société »

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a participé aux Journées doctorales organisées par l’école ECCOFIGES sur le thème « la recherche scientifique au service de la société » à Hammamet.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du Groupe déployés pour le soutien des programmes de développement de l’éducation et des initiatives soutenant les opportunités de recherche et les jeunes chercheurs dans leurs projets innovateurs ayant un impact positif sur le développement de la société.

Ces Journées doctorales consistent à organiser des conférences de haut niveau et à favoriser les échanges et les débats entre les jeunes chercheurs et les chercheurs expérimentés dans le but de découvrir des projets potentiels de recherche qui peuvent être adoptés dans le cadre des thèses de doctorat.

M. Lotfi Debbabi, CEO de QNB Tunisie, a présenté une intervention, dans le cadre du rôle de la recherche dans l’évolution du secteur bancaire : un thème qui a été développé par plusieurs spécialistes et chercheurs en Digital et en Intelligence Artificielle (IA). Il a souligné à la fin de son intervention l'importance du passage au numérique pour les institutions bancaires et a mentionné les défis que les banques lanceront pour pouvoir évoluer au même rythme que les recherches technologiques. M. Lotfi Debbabi, a déclaré : « Les banques sont appelées à s’inscrire dans une approche basée sur l’expérience client, et les besoins des utilisateurs des services financiers via les nouvelles technologies ».

Il est à noter que la banque est présente sur 13 gouvernorats à travers un réseau de 36 agences dont deux agences dédiées aux clients QNB First à Tunis et Sousse, 3 centres d’affaires dédiés aux Entreprises à Tunis et Sousse et 4 Box de change (3 bureaux à l’aéroport Tunis-Carthage et un Box à l’aéroport de Djerba).