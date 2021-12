Topnet remporte le HR Awards Tunisia 2021 dans l’axe « Maintien de l’emploi et de la résilience »

Topnet, le leader des fournisseurs de Services Internet en Tunisie a obtenu le HR Awards Tunisia 2021 dans l’axe « Maintien de l’emploi et de la résilience » lors de la cérémonie de sa 8ème édition organisée par l’Association des Responsables de Formation et de Gestion Humaine dans les Entreprises ARFORGHE et la fondation KONRAD-Adnauer-Stiftung (KAS), et ce, le vendredi 03 Décembre 2021 à l’Hôtel Mövenpick Lac.

Cette édition a récompensé les employeurs ayant mis en place les meilleures pratiques RH de l’année, garantissant à leurs collaborateurs les conditions de travail optimales, ainsi que leur développement sur le plan professionnel et personnel.

La cérémonie de remise de prix fut également ponctuée par l’intervention de Mme RYM Ben Dhief Akremi, la directrice générale de Topnet, qui a affirmé que « L’humain est au cœur de nos priorités », « Dans le nouveau normal du travail, ajoute-t-elle, nos ressources humaines ont un rôle crucial et stratégique pour notre réussite, il nous suffit d’accompagner la transformation des métiers, de repenser les modes de leadership et d’organisation et de fidéliser nos talents ».

Topnet s’est notamment distinguée par son approche RH créative et par la modernisation profonde de sa stratégie qui ont permis de remporter ce prix grâce à l’effort de ses collaborateurs et managers, durant la période critique du Covid.