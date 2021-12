Saïed, Palestine, Ghannouchi… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 8 décembre 2021 :

Dans une conférence de presse sans journalistes, Kaïs Saïed exprime son soutien à la Palestine

« Nous n’avons aucun problème ni rien contre les juifs mais nous avons un problème avec l’occupant sioniste » a martelé le président de la République, Kaïs Saïed, lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 8 décembre 2021, à l’occasion de la visite du président palestinien, Mahmoud Abbas. Kaïs Saïed a souligné que malgré ses efforts, l’entité sioniste n’est pas parvenue à étouffer la cause palestinienne « qui reste ancrée dans les esprits de tous les hommes libres du monde ». Il a appelé dans ce sens à l’unité pour soutenir efficacement la Palestine. (...) On notera qu’il s’agit de la première rencontre des deux chefs d’Etat et que cette conférence de presse s’est tenue sans la présence des journalistes et a seulement été diffusée sur la page Facebook de la présidence de la République.

Kaïs Saïed et Mahmoud Abbas inaugurent le nouveau siège de l'ambassade de Palestine

Le Président de la République, Kaïs Saïed, accompagné du président palestinien Mahmoud Abbas, ont inauguré le nouveau siège de l'ambassade de Palestine à Tunis. Les deux présidents ont visité le nouveau siège de la mission diplomatique palestinienne à Tunis et constaté ses différentes composantes et caractéristiques architecturales.

Rached Ghannouchi reçoit l'ambassadeur de France à son domicile

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a reçu mercredi 8 décembre 2021, l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant. Selon un bref communiqué, posté sur la page Facebook du leader islamiste, la réunion a porté sur les développements sur la scène nationale. Il a été souligné que la relation entre la Tunisie et la France doit être renforcée en ce qui sert les intérêts des deux pays.

Najla Bouden s'entretient avec Kamel Sahnoun et Walid Ben Salah

Selon un communiqué publié à la même date, la réunion avec Kamel Sahnoun a porté sur les préoccupations des ingénieurs des secteurs public et privé, l'amélioration de leurs conditions professionnelles, la garantie d’une formation de qualité adéquate au marché du travail et la révision des lois relatives à l’exercice de cette fonction. La cheffe du gouvernement a souligné le rôle central joué par les ingénieurs dans la construction de l'économie nationale et leur contribution aux plans de développement économique et social.

Bilan Covid-19 : 170 nouveaux cas et deux décès

(...) la Tunisie a enregistré 170 nouveaux cas de Coronavirus sur 3.891 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 4.37%

