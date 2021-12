La nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé disponible à la commande chez Ben Jemâa Motors

La deuxième génération de la BMW Série 4 Gran Coupé est disponible à la commande chez la société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, à partir 259.500 dinars. Le véhicule vient d’être élu "Plus belle voiture de l’année 2021", dans le concours organisé par Tunisieauto.tn et Adcom Agency, avec plus de 50% des votes du public.

Une BMW Série 4 Gran Coupé GC Pack M 430i équipée de la motorisation 2.0 litres essence et développant 245 chevaux din est actuellement exposée au showroom Ben Jemâa Motors de La Charguia, pour ceux qui veulent découvrir le modèle.

Le concessionnaire dispose d’une application qui lui permet de personnaliser à souhait le véhicule, selon les désirs des acquéreurs et leurs besoins. En effet et vu la crise des semi-conducteurs, certains véhicules sont encore en production et les modifications désirées peuvent être incorporées alors qu’ils sont en cours dans les chaines de montage.

Les intéressés auront ainsi la possibilité de visualiser leur véhicule en 3D, au fur à mesure, des options et finitions qu’ils ajoutent ou retirent. Et pourront ainsi prévisualiser leur véhicule avant qu’il n'arrive en Tunisie.

Pour revenir à la 4 Gran Coupé, cette 2ème génération enregistre des améliorations à tous les niveaux : plus longue, plus large et plus haute que sa précédente, elle gagne aussi considérablement en stature et en empattement.

L’identité de la gamme BMW Série 4 Gran Coupé se manifeste par la face avant expressive, avec sa grande double calandre verticale et ses projecteurs effilés. Des porte-à-faux courts et une poupe basse et expressive caractérisent le look élégant du véhicule avec une silhouette élancée. Avec un habitacle plus généreux, le la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé affiche des proportions dynamiques renouvelées.

A l’intérieur, la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé propose également un langage esthétique épuré et des matériaux nobles qui démontrent clairement son appartenance à la gamme BMW Série 4. La planche de bord nettement inclinée vers le conducteur souligne la note sportive du poste de conduite. La console centrale haute procure également une sensation d’assise sportive et enveloppante, avec des espaces clairement définis pour le conducteur et le passager avant.

L’optimisation du comportement en roulage permet d’améliorer encore le haut niveau de confort et de connectivité. La nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé dispose de série du BMW Live Cockpit Professionnal, composé d’un combiné d’instrumentation analogique (5,1") et d’un écran de contrôle 10,25".

Le BMW Live Cockpit Navigation Plus ajoute une possibilité de commande sur pression de touches au volant, la commande tactile (12,3) via l’écran de contrôle ainsi que le BMW Intelligent Personal Assistant.

La nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé propose un large choix d’aides à la conduite de série et en option (Park Assist et Park Assist Plus). Basé sur un système de caméras et de radars, le système d’aide à la conduite propose en finition business line l’avertisseur de franchissement de ligne, l’avertisseur d’angle mort et l’avertisseur de risque de collision avant avec fonction freinage ainsi que des assistants supplémentaires tels que l’assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, l’assistant d’arrêt d’urgence, l’assistant de stationnement et la fonction Autoreverse.

Sous le capot, la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé propose trois motorisations à essence (420i, 430i et M440i xDrive).

Le couple de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé se transmet via la boîte de vitesses automatique à 8 rapports optimisée. Grâce à son rendement amélioré, cette boîte garantit une meilleure efficience et une réduction des émissions de CO2, tout en procurant encore plus de confort au passage des rapports et de plaisir de conduite. Les temps de passage des rapports plus courts améliorent ainsi le dynamisme et la sportivité.

La BMW M440i xDrive Gran Coupé dispose de série de la boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports, qui est proposée en option pour d’autres modèles.

Le véhicule est disponible en trois versions :

La BMW 420i Business Line pour un prix qui démarre à partir de 259.500 dinars TTC

La BMW 420i Pack M pour un prix qui démarre à partir de 323.800 dinars TTC

La BMW 430i GC Pack M pour un prix qui démarre à partir de 396.400dinars TTC

(Le prix est donné à titre indicatif et pourra être révisé suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison et dépendra notamment de la parité dinar/euro ainsi que des taux des droits et taxes en vigueur au jour de dédouanement, ndlr)

Notons que depuis le lancement de la première génération en 2014, la BMW Série 4 Gran Coupé a marqué son territoire à la fois dans la gamme de la marque bavaroise et dans son segment avec près de 325.000 véhicules vendus à travers le monde.

I.N avec communiqué