Dans une conférence de presse sans journalistes, Kaïs Saïed exprime son soutien à la Palestine

« Nous n’avons aucun problème ni rien contre les juifs mais nous avons un problème avec l’occupant sioniste » a martelé le président de la République, Kaïs Saïed, lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 8 décembre 2021, à l’occasion de la visite du président palestinien, Mahmoud Abbas.

Kaïs Saïed a souligné que malgré ses efforts, l’entité sioniste n’est pas parvenue à étouffer la cause palestinienne « qui reste ancrée dans les esprits de tous les hommes libres du monde ». Il a appelé dans ce sens à l’unité pour soutenir efficacement la Palestine.

« Nous avons accepté la légitimité internationale même si elle est injuste mais même ceux qui ont écrit les textes ne la respectent pas ! Le droit des Palestiniens n’est pas une simple affaire et la Palestine n’est pas une parcelle de terre pour laquelle on conclut des deals » a ajouté le chef de l’Etat.

Kaïs Saïed a réitéré le soutien indéfectible de la Tunisie à la Palestine et annoncé qu’il veillera à augmenter le nombre de bourses d’études en faveur des étudiants palestiniens souhaitant poursuivre leurs études en Tunisie et à renforcer les moyens de coopération dans tous les domaines à l’instar de la santé et de la formation.

« Nous resterons fermes dans nos positions pour le droit palestinien, et le rétablissement du droit de la Palestine n'est possible qu’en unissant les rangs. Le peuple palestinien, comme le peuple arabe, est homogène et uni, et les différends qui apparaissent sont fabriqués et ne servent que l’entité occupante » a-t-il conclu.

On notera qu’il s’agit de la première rencontre des deux chefs d’Etat et que cette conférence de presse s’est tenue sans la présence des journalistes et a seulement été diffusée sur la page Facebook de la présidence de la République.

