Dr Rim Belhassine Cherif, Président du groupe régional pour l’Afrique de la Commission d’Etudes 13

A l’honneur de la Tunisie et de Tunisie Telecom, le mérite de Dr Rim Belhassine Cherif, la Directrice Centrale de l’Innovation et de la Stratégie de Tunisie Telecom et Responsable de la transformation Digitale, a été reconnue à l’UIT qui lui a confié le poste de Présidente du groupe régional pour l’Afrique de la Commission d’Etudes 13 sur « Les Réseaux futurs, en particulier les IMT-2020, l'informatique en nuage et les infrastructures de réseau de confiance » et ce, lors de la séance plénière d’ouverture de la réunion de cette Commission qui a eu lieu fin Novembre 2021.

En effet, depuis sa nomination officielle en tant que vice-présidente de la Commission d’Etudes 13 en Novembre 2013, Dr Belhassine a été chargée de la promotion des activités de la Commission d’Etudes 13 dans la région de l’Afrique du Nord, puis elle a été nommée en tant que vice-présidente du Groupe Régional pour l’Afrique en Juillet 2014. Dr Belhassine a été activement engagée dans les travaux de ce groupe en présidant les comités d’organisation de plusieurs ateliers régionaux pour l’Afrique, tout en y participant aussi en tant que maître de cérémonie, conférencière, modératrice et panéliste.

Le groupe régional pour l’Afrique de la Commission d’Etudes 13 de l’UIT-T a pour missions principales d’encourager la collaboration et la participation actives des opérateurs, des administrations, des institutions académiques et des régulateurs africains aux travaux de de la Commission d’Etudes 13 et de refléter les priorités pertinentes en terme de normes et de recommandations pour la région conformément au mandat de cette commission, y compris l’IMT-2020, l’Intelligence Artificielle appliquée aux réseaux, l’Informatique du futur, le traitement des données, les réseaux futurs 2030, les réseaux autonomes, les technologies quantiques et les infrastructures des réseaux de confiance.

Ce groupe régional collabore également avec les organisations nationales et régionales de l’Afrique et agit en tant que facilitateur en diffusant les informations pertinentes fournies par la Commission d’Etudes 13 sur les domaines de normalisation actuels, les sujets d'actualité et les futures normes de réseaux et en encourageant les pays africains à contribuer à l'élaboration des Recommandations de l’UIT-T sur ces sujets.