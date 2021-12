Rafik Abdessalem : Le système d'après 25-Juillet regroupe médiocrité politique et effondrement de l’économie

Le leader du mouvement Ennahdha, ancien ministre des Affaires étrangères et gendre de Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem, a considéré que la situation politique actuelle nécessitait de la clarté et de l’assurance.

Dans une publication Facebook du 2 décembre 2021, Rafik Abdessalem a considéré qu’il fallait s’opposer au système d’après le 25 juillet 2021. Celle-ci, selon lui, a regroupé médiocrité politique et effondrement de l’économie et des finances.

« Certains se sont imaginés que le coup d'État de Kaïs Saied leur apporterait paix et réconfort. Ils n'ont eu droit qu’à des discours de langue de bois bourrés d'insultes et de cris, tout en entraînant le pays vers la faillite et l'effondrement des institutions, ainsi que de l’isolement, des procès militaires, des interdictions de voyager et des restrictions aux libertés », a-t-il écrit.

L’ancien ministre a estimé que la situation appelle à la formation d’un nouveau paysage politique préservant les acquis d’avant le 25-Juillet tels que la liberté, la primauté de la Constitution et des lois et le respect des libertés. Ceci doit avoir lieu tout en renforçant la justice sociale et le traitement des défaillances en matière de développement.

Il a affirmé l’échec des alternatives qui s’étaient construites sur « les ruines du coup d’Etat du 25-Juillet ».

« Les nations vivantes ne peuvent pas avancer en détruisant leurs histoires, mais en remédiant aux lacunes du passé et en consolidant les acquis et les institutions qui ont été construites afin de corriger la trajectoire », a-t-il écrit.

Enfin, il a considéré que les « récits de non-retour en arrière » racontés par Kaïs Saïed n’étaient que le summum de la tromperie et de l'imposture.

S.G