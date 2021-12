Sondage Emrhod : Kaïs Saïed a de plus en plus de mal à satisfaire les Tunisiens

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié ce mercredi 1er décembre 2021, 72% des Tunisiens seulement se disent aujourd’hui satisfaits du rendement du président de la République, Kaïs Saïed, contre 82% au mois d’aout 2021.

Le président de la République, Kaïs Saïed avait vu sa popularité augmenter en aout dernier après les mesures du 25-juillet. Un taux de satisfaction qu’il peine à maintenir aujourd’hui.

Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 26 et le 30 novembre 2021. Il a porté sur un échantillon représentatif de 1150 citoyens tunisiens âgés de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays. La marge d’erreur est estimée à 3 %.