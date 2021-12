D'anciens dirigeants du CAB expriment leur solidarité avec Mehdi Ben Gharbia

L’ancien président du Club Athlétique Bizertin (CAB) et président du comité de soutien du club, Said Taher Lassoued a affirmé que la famille sportive bizertine suivait avec préoccupation la situation de l’ancien président du club Mehdi Ben Gharbia.

Dans un communiqué du 1er décembre 2021, le président du comité de soutien du CAB a souligné les efforts fournis par Mehdi Ben Gharbia à l’échelle sportive, sociale et humaine dans la région mais aussi dans l’ensemble de la Tunisie.

« En raison de tout cela et de sa situation difficile, nous exprimons, en toute honnêteté, notre sympathie et notre soutien à tous les efforts juridiques pour lui rendre justice et lui permettre de sortir de cette crise sévère afin qu'il puisse rapidement reprendre sa vie normale… et embrasser son jeune fils, orphelin et ayant été privé durant cette période de son affection », lit-on dans le même communiqué, qui réitère sa confiance en la justice tunisienne.





Mehdi Ben Gharbia est en détention depuis le 20 octobre dans le cadre d’une investigation touchant sa personne et le gérant de son entreprise, sur fond de soupçons de délits fiscaux et de blanchiment d’argent. La brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers de l’Aouina a été chargée de l’enquête.



Il a entamé, le 5 novembre, une grève de la faim en signe de contestation contre la répression qu’il subit en prison. Il a, en effet, été empêché de voir directement son fils de cinq ans, c’est-à-dire sans la barrière vitrée. Le juge d’instruction chargé de son dossier a explicitement autorisé cette visite sans barrière, mais la direction des prisons lui a refusé ce privilège, malgré l’âge de l’enfant et sa condition très particulière, puisque sa maman est décédée il y a quelques mois à peine.





S.G