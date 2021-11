Kaïs Saïed, grève générale à Sfax, économie… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 29 novembre 2021 :

Kaïs Saïed insiste sur la nécessité de prioriser les classes démunies dans le programme de réformes économiques

(…) La rencontre a permis la présentation du programme de réformes économiques proposé par le gouvernement dans le cadre des négociations avec le FMI, ainsi que le suivi de la situation économique et financière en Tunisie. La réunion a également permis de discuter des moyens capables de rétablir la croissance économique et d'éviter l'inflation, ainsi que des mécanismes de restauration des finances publiques à leurs constantes. Dans ce contexte, le président de la République a souligné la nécessité d’accorder la priorité aux classes démunies dans le programme de réformes, de renforcer la gouvernance et d'assurer la transparence des finances publiques.

Kaïs Saïed compte faire face à la lenteur de la justice avec des décrets

(…)Cette réunion a, également, permis d’aborder, particulièrement, le rapport de la Cour des comptes relatif aux élections législatives et à la présidentielle de 2019. Dans ce contexte, le chef de l'Etat a réitéré l’importance de concrétiser les effets juridiques découlant des abus contenus dans ce rapport, estimant qu’il n'est pas acceptable qu'un rapport de justice reste sans effet juridique. Kaïs Saïed a indiqué qu’il n’était pas possible que les crimes électoraux restent impunis durant des années jusqu’à leur prescription, soulignant qu’il était inconcevable que des députés élus grâce à un financement étranger soient en position de légiférer. Dans ce contexte, il a assuré qu’il était nécessaire de mettre un terme à tout cela et d’y remédier à travers des décrets.

Grève générale à Sfax et journée de colère le 10 décembre

Les organisations nationales et les composantes de la société civile de Sfax, réunies ce lundi 29 novembre 2021, ont décrété une grève générale régionale et une journée de colère le 10 décembre 2021 dans la ville. Toutes les issues de la ville de Sfax seront fermées et seules les activités vitales seront maintenues. Cette décision a été prise à cause de la dégradation sans précédent de la situation écologique au gouvernorat de Sfax et le cumul des ordures et des déchets dans la ville.

Entretien entre Saïed et Chikhaoui autour de la situation environnementale en Tunisie

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, le 29 novembre 2021, au palais de Carthage, la ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui. D’après un communiqué publié à la même date, l’entrevue a porté sur la situation environnementale en Tunisie et sur les efforts fournis afin d’assurer un environnement sain à tous les citoyens.

Bilan - Covid-19 : 51 nouvelles contaminations et zéro décès

(...) la Tunisie a enregistré 51 nouveaux cas de Coronavirus sur 1.404 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 3,63% ...

A lire également:

Les autorités tunisiennes n'ont pas l'intention de fermer les frontières

Fathi Slaouti : On fermera les établissements avec un taux élevé de contamination au Coronavirus