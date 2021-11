Campagne contre la violence basée sur le genre : Le flop du ministère de la Femme





Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées organise, du 25 novembre au 10 décembre 2021, une série d'activités dans le cadre de l'adhésion de la Tunisie à la campagne des "16 Jours d'activisme contre la violence basée sur le genre" portant cette année sur le thème "Changez le monde : mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes".





Cependant, l'un des éléments de cette campagne, qui défend une cause noble, n'a pas été un franc succès. Il s'agit des SMS envoyés quotidiennement aux citoyens Tunisiens. Ces SMS, sont devenus une sorte de spams exaspérants, dénaturant ainsi la campagne en soi, ont déploré plusieurs citoyens. Des messages génériques envoyés sans tenir compte ni du genre, ni de l'âge du destinataire ne semblent pas être le moyen le plus efficace pour sensibiliser contre ce fléau sévissant dans notre pays.

















Par ailleurs, d'autres campagnes sur le même thème ont fait un tabac et suscité l'admiration d'une grande partie des Tunisiens. On citera, dans ce contexte, la campagne lancée par Nana, ou encore la représentation de la pièce "Yakouta" de Leïla Toubel en présence des femmes du milieu rural et artisan, et de jeunes du Kef. La pièce de théâtre a été suivie d'un échange poignant entre le public, la réalisatrice et la société civile.













S.H