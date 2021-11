Car Of The Year 2022 : La nouvelle Peugeot 308 finaliste

Le 29 novembre, les 61 membres du jury de la Voiture Européenne de l’Année (COTY, pour Car of the Year), représentant 23 pays du continent, ont sélectionné parmi les 39 modèles candidats la nouvelle Peugeot 308 dans ses versions berline et SW pour intégrer la liste des 7 prétendants à la victoire finale. C’est la 5ème fois au cours des 9 dernières années qu’un modèle de la marque Peugeot intègre la phase finale. La nouvelle 308, qui porte le nouveau blason de la marque, séduit par son design aiguisé et sensuel, sa technologie avancée et son efficience. Sa gamme de motorisations, riche de deux hybrides rechargeables dès le lancement, offre aux clients le pouvoir de choisir entre modes de propulsions thermiques ou électrifiés, avec bientôt aussi une version purement électrique. Ni catégories, ni subdivisions, ni classes : il n’y a qu’une seule lauréate à la Voiture de l’Année, et la gagnante du Car Of The Year 2022 sera annoncée le 28 février à Genève (Suisse).

Avec la nouvelle 308, Peugeot intègre le cercle fermé des finalistes du prix de la Voiture Européenne de l’Année pour la 5ème fois depuis 2013. La 208 a été sélectionnée fin 2019 (vainqueur en 2020), la 508 (berline et SW) fin 2018, la 3008 fin 2016 (vainqueur en 2017) et la précédente génération de 308 (berline et SW) fin 2013 (vainqueur en 2014).

Le prix COTY et le plus convoité de l’industrie automobile. Ses 61 jurés sont issus de 23 pays européens. Chacun a désigné ses 7 finalistes lors d’un premier vote parmi 39 concurrents d’une Long list. La liste des candidats et des finalistes peut être consultée sur le site de la Voiture de l’Année: https://www.caroftheyear.org/ .

La nouvelle Peugeot 308 renouvelle l’offre dans le segment des berlines et breaks du segment C. Plus de 24 000 clients ont déjà passé commande en Europe à fin octobre, dont 22% en version Hybride rechargeable.

La nouvelle 308 séduit par ses proportions dynamiques et son architecture, offrant davantage d’espace aux passagers à l’arrière. Son design reprend l’ADN de Peugeot, avec ses feux à LED à signature verticale à l’avant et à trois griffes à l’arrière. Son i-Cockpit® (volant compact, combiné digital à hauteur des yeux, écran central tactile aux touches configurables) ainsi que ses aides à la conduite sont de dernière génération. Ses motorisations hybrides rechargeables (180 ou 225 ch), essence ou Diesel sont efficientes.

Communiqué