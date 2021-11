Grève générale à Sfax et journée de colère le 10 décembre

Les organisations nationales et les composantes de la société civile de Sfax, réunies ce lundi 29 novembre 2021, ont décrété une grève générale régionale et une journée de colère le 10 décembre 2021 dans la ville. Toutes les issues de la ville de Sfax seront fermées et seules les activités vitales seront maintenues.

Cette décision a été prise à cause de la dégradation sans précédent de la situation écologique au gouvernorat de Sfax et le cumul des ordures et des déchets dans la ville.





Le porte-parole de l’Utica à Sfax, Slim Marrakchi a assuré que la situation environnementale, sanitaire et épidémique est devenue ingérable au gouvernorat de Sfax, qui croule sous les ordures depuis 60 jours, sans qu’il n’y ait de réactions de la part des autorités régionales, soulignant que la situation à Sfax ne semble pas faire partie des priorités de l’Etat.





Sfax est devenue une véritable décharge à ciel ouvert depuis la fermeture de la déchèterie de Agareb. Sa réouverture a provoqué une contestation sociale et n’a duré que quelques jours. Des centaines de tonnes de déchets domestiques sont entassées dans les rues de Sfax, dans les environs des deux hôpitaux universitaires de la ville, entre autres.





S.H