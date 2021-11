L’IACE organise la 35e édition des Journées de l'Entreprise du 9 au 11 décembre

L’Institut arabe des chefs d’entreprises organise du 9 au 11 décembre la 35e édition des Journées de l’Entreprise. Cette nouvelle édition se déroulera au Kantaoui Club à Sousse sous le thème « l’entreprise et la République, une construction commune ».

Consacré à la réflexion autour des défis et des enjeux auxquels font face les entreprises tunisiennes, ce rendez-vous annuel – organisé sous le haut patronage du président de la République – réunira des acteurs du monde politique et économique, entre autres ; la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abbassi, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi, et le président de Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi.

Le programme détaillé est disponible ici.