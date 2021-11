Ghannouchi, Taboubi, maire accusé de viol… Les 5 infos du weekend

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le weekend du 27 au 28 novembre 2021 :

Rached Ghannouchi : Le Parlement sera de retour qu’on le veuille ou non !

Le leader du mouvement islamiste Ennahdha et président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a affirmé, samedi 27 novembre 2021, que le Parlement sera de retour « qu’on le veuille ou non ». Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM que le Parlement avait accompli plusieurs réalisations en tant que pouvoir constitutionnel citant à titre d’exemple la loi 38 pour l’intégration des chômeurs dans la fonction publique. Il a ajouté que cette institution avait été victime de dénigrement en dépit de ses réalisation …

Des députés d’Ennahdha, Qalb Tounes et Al Karama à l’Assemblée de l'Union interparlementaire

Les députés d’Ennahdha Maher Madhioub, Fathi Ayadi, celui de Qalb Tounes Oussema Khlifi, l’élu d’Al Irada Echaabia, Issam Barkouki et son collègue d’Al Karama Zied Hachemi ont participé aux travaux de la 143e Assemblée de l’Union interparlementaire, ouverte vendredi 26 novembre 2021 à Madrid en Espagne. C’est ce qu’a annoncé le mouvement Ennahdha dans un communiqué publié samedi 27 novembre 2021 notant que les députés susmentionnés ont tous reçu des invitations officielles pour prendre part à cet évènement.

Noureddine Taboubi menacé de mort

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a reçu des menaces directes de liquidation, d’après le syndicaliste Ghassen Ksibi. « Noureddine Taboubi a reçu des menaces de mort. On a menacé de le liquider et de tuer sa famille. Ces menaces ont été formulées par un individu qui s’est pris à lui directement dans un espace public et a annoncé qu’il le tuerait prochainement et devant tout le monde », a écrit le syndicaliste Ghassen Ksibi…

Mandat de dépôt contre le maire d’Essouassi, élu Ennahdha, pour viol

Le porte-parole officiel des tribunaux de Monastir et Mahdia, a indiqué, samedi 27 novembre 2021, dans une déclaration à l’agence Tap, que la cours d’appel de Monastir avait émis un mandat de dépôt contre le maire d’Essouassi (Mahdia), Maher Ennouri, élu sur les listes du parti islamiste Ennahdha, dans une affaire de viol ainsi que de violation des données personnelles. La même source a précisé que les investigations concernant cette affaire ont été menées à la suite d’une plainte déposée par une conseillère municipale à Essouassi accusant le maire de viol et de chantage.

Bilan Covid-19 : 95 nouvelles contaminations et zéro décès

(...) la Tunisie a enregistré 95 nouveaux cas de Coronavirus sur 2.535 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 3,75%...

